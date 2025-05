Jugó en River, Italia y ahora tiene su propia ferretería tras retirarse

En un giro inesperado, pero cada vez más frecuente entre los ex deportistas, Leonardo Talamonti, recordado defensor de River Plate y Rosario Central, cambió los botines por los mostradores. Hoy, lejos de las luces del fútbol profesional, el ex zaguero se dedica a atender su propia ferretería en Álvarez, su pueblo natal en Santa Fe.

Talamonti, que surgió de las inferiores de Rosario Central y debutó en 2001 bajo la conducción de Edgardo Bauza, tuvo una carrera destacada que incluyó pasos por la Lazio en Italia y por el Millonario, donde jugó 32 partidos entre 2005 y 2006. En River anotó dos goles y compartió plantel con figuras de renombre del fútbol argentino.

De Argentina a Italia

Luego de su breve estadía en Núñez, emigró nuevamente a Italia para defender los colores del Atalanta. Allí vivió uno de los mejores momentos de su carrera, disputando 87 partidos en cinco años y siendo pieza clave en el ascenso del club a la Serie A en 2011.

Tuvo un paso por Italia.

Tras su regreso al país, Talamonti jugó en equipos como Sportivo Belgrano, Atlanta y Platense, donde se retiró en 2017. Ya entonces, el defensor sabía que el fútbol no sería parte de su futuro: “El fútbol, últimamente, no me gustaba nada. No me gustaba el entorno en el que se manejan las cosas. Siempre supe que al dejar de jugar, iba a hacer otra cosa”, confesó en una entrevista con TN.

Terminó el fútbol, pero volvió a sus inicios

Y así fue. En lugar de quedarse vinculado al deporte, Leonardo decidió volver a sus raíces y apostar por un oficio completamente distinto. Comenzó ayudando en la ferretería de su cuñado y, con el tiempo, se convirtió en el único dueño del negocio. “Desde chico me gustó arreglar cosas, soldar, trabajar con tornillos y fierros. La ferretería fue una casualidad, pero hoy es mi lugar”, contó con orgullo.

Ex jugador de River y Central.

Hoy, Talamonti lleva una vida tranquila en Álvarez, donde disfruta del trato con los clientes y de las charlas futboleras ocasionales. “Me preguntan de fútbol, charlamos, pero yo soy uno más. Siempre me mostré tal cual soy”, cerró.