Jugó en Boca; chocó y mató estando borracho y ahora irá a la cárcel

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de cinco años de prisión para el exfutbolista de Boca Nahuel Zárate y actual de Deportivo Morón, quien mató a dos personas en un accidente ocurrido en 2018.

El hecho tuvo lugar en septiembre de 2018 en la Avenida General Paz, cuando Zárate además de manejar alcoholizado usaba el celular y chocó contra un taxi.

Nahuel Zárate

El máximo tribunal no le dio lugar a la defensa del futbolista dado que su presentación no cumplía con los requisitos establecidos para ser considerada.

Cómo fue el accidente

Zárate conducía un Volkswagen Scirocco a alta velocidad al momento del siniestro, cuando chocó contra un taxi Chevrolet Corsa, a la altura de Villa Riachuelo.

Norberto Rodolfo Brienza, de 55 años, y Néstor Francisco Mormandi, de 54, murieron en el acto debido al fuerte choque. Según las pericias el futbolista había ingerido alcohol: 1,74 gramos por litro de sangre.

En cuanto a la velocidad, se determinó que al momento del impacto iba a, por lo menos, 190 kilómetros por hora. Además, estaba en medio de una conversación telefónica con unos amigos que lo esperaban en una fiesta.

El curso de la causa

Zárate fue detenido a los días del siniestro e imputado por doble homicidio culposo agravado. Al tiempo lo liberaron por decisión de la Cámara Criminal y Correccional. A partir de esa medida pudo continuar con su actividad profesional en el ámbito futbolístico.

No obstante, la causa avanzó. Así, en agosto de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 30 lo condenó a cinco años de prisión efectiva y le impuso una inhabilitación para conducir durante diez años. Al no ser una condena firma, Zárate no fue preso en ese momento.

En abril de 2023, el pronunciamiento de segunda instancia confirmó los cinco años de prisión efectiva y la inhabilitación al rechazar los recursos de casación interpuestos por la querella y la defensa particular de Zárate.

La querella buscaba que se le imputara un doble homicidio con dolo eventual. De esa manera la pena podría elevarse a 17 años de cárcel. A su vez, también pretendían la inmediata detención del jugador por peligro de fuga.

Ahora sí Zárate deberá cumplir los cinco años de cárcel impuestos, además de la sanción administrativa que le prohíbe conducir vehículos por una década.

La carrera de Nahuel Zárate

Tras su paso por Boca y durante todo el proceso judicial Zárate, de 32 años, jugó en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Güemes de Santiago del Estero y Estudiantes de Caseros, entre otros. En su actual club, Deportivo Morón, tiene contrato firmado hasta diciembre de este año.

El lateral izquierdo se formó como futbolista en las inferiores de Boca. Carlos Bianchi lo seleccionó a él y a otros tres jóvenes en enero de 2013 para realizar la pretemporada con el plantel superior en Tandil.

Su debut no oficial en Boca fue el 29 de enero de 2013, cuando ingresó por Fernando Evangelista en el segundo tiempo de un Superclásico de verano, en Mendoza.

En tanto, su presentación oficial fue el 10 de marzo de ese año en un partido con Atlético Rafaela que finalizó 1 a 1. Además, llegó a disputar hasta partidos de Copa Libertadores.