Juegos Evita: Catamarca ya tiene representantes para cinco disciplinas

Catamarca avanza en la etapa provincial de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, que se disputarán en Mar del Plata entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre. Con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección de Deporte Social, ya se suman más representantes de la provincia rumbo a la instancia nacional.

En tenis de mesa, jugado en el Polideportivo 920 Viviendas, lograron clasificar Jeremías Nieva, Ramzi Juri, Máximo Herrera, Tiziana Carrión, Shaira Nieva y Aline Bazán, todos de Mutquín, Pomán. En rugby masculino, el pasaje fue para Capital con el equipo de Los Teros.

El Polideportivo Fray Mamerto Esquiú recibió una gran final de futsal masculino, donde Capayán, con jugadores de Nueva Coneta, Miraflores y Huillapima, superó por penales a Tinogasta y representará a la provincia. En tanto, en el Poli Capital se disputó gimnasia rítmica, con clasificación de Luciana Camaño, Lourdes Aramburu, Martina Romero Costa y Sophie Ramos Monjeló.

En atletismo femenino, alcanzaron su pasaje a “La Feliz”: Naiara Vergara Altamirano, Rosa Gutiérrez, Thiana Díaz, Zoe Aguirre y Maica Carrizo (Belén); Larisa Arancibia y Celeste Romero (Pomán); Mía Melani Torres (Santa María); Nahiara Peralta (La Paz); y Belén Segura Nieva (Tinogasta). En la rama masculina, se clasificaron Tiziano Calderón, Emilio Valdez, Tisiano Nieva y Emilio Cano Jano (Pomán); Álvaro Vasconcellos, Miguel Marcado Yacante y Joaquín Lobo (Santa Rosa); Máximo Zambrano (Santa María); Esteban Reales (Tinogasta); y Javier Correa (El Alto).

La actividad provincial continúa este viernes con gimnasia artística en el Club Gimnasia Catamarca, además del inicio del futsal femenino en el Poli Capital y el voley de playa en el Poli 250, que definirá sus campeones el sábado.