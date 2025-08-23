Juegos Evita: Adultos Mayores buscan su lugar en la final nacional

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025 de Adultos Mayores avanzan en Catamarca con la disputa de la Etapa Provincial, que se desarrolla este lunes 25 y martes 26 de agosto para definir a los representantes que competirán en la instancia nacional en Salta, del 1 al 5 de septiembre.

La organización está a cargo de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección Provincial de Deporte Social, y reúne a los clasificados de las instancias municipales y departamentales realizadas en los días previos.

Disciplinas y escenarios

El Polideportivo “Fray Mamerto Esquiú” recibe las competencias de Ajedrez (lunes desde las 15), Circuito de Habilidades Motrices (lunes a partir de las 15) y Newcom (lunes a las 14:30 y martes a las 8:30).

En el Polideportivo 920 Viviendas se desarrollan las disciplinas de Sapo, Truco y Tenis de Mesa (lunes desde las 15).

Por su parte, el Polideportivo 250 Viviendas alberga el Tejo (lunes a las 14:30) y el Pádel (lunes a las 15 y martes a las 8:30).

La prueba de Orientación se disputará el martes a las 8:30 en el Parque Adán Quiroga.

Camino hacia la final nacional

De este modo, Catamarca definirá a los deportistas que viajarán a representar a la provincia en la instancia nacional de Salta, donde del 1 al 5 de septiembre se reunirán delegaciones de todo el país en una verdadera fiesta del deporte y la inclusión para adultos mayores.