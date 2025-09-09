Deportes

JADAR 2025: Catamarca presente en la cita nacional del deporte

Más de una docena de atletas representarán a la provincia en Rosario, Rafaela y Santa Fe capital.

Redacción Vía Catamarca

9 de septiembre de 2025,

La delegación partió desde el Estadio Bicentenario con representantes en 10 disciplinas deportivas.

La provincia de Catamarca estará presente en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025, que se desarrollarán entre el 9 y el 14 de septiembre en Rosario, Rafaela y Santa Fe capital. El evento reunirá a más de 2.500 atletas olímpicos y paralímpicos de todas las provincias, en 55 disciplinas, y será una plataforma clave en el camino olímpico de los deportistas argentinos.

La delegación catamarqueña partió esta mañana desde el Estadio Provincial Bicentenario, encabezada por el secretario de Deportes y Recreación, Guillermo Perna, y el director de Rendimiento Deportivo, Emiliano Salas Porta.

Los representantes catamarqueños

Los atletas que representarán a Catamarca en los JADAR son:

  • Julián Gutiérrez y Victoria Luna Avellaneda (Tiro Deportivo)
  • Santiago Verasay (Gimnasia)
  • Walter Carrizo (Karate)
  • Mikaela Rojas (Judo)
  • Facundo Nieva Biza (Patín)
  • Guadalupe Lobo y Sebastián Coronel (Ciclismo)
  • Samuel Sotomayor Rizo (MTB)
  • Ulises Vergara, Juliana García, María Belén Santillán y Emiliano Díaz (Triatlón)
  • Hugo Nieto (Atletismo)

Con esta delegación, Catamarca se suma al encuentro deportivo federal más importante del año, que busca potenciar a jóvenes talentos y consolidar un espacio de inclusión e integración a través del deporte.

