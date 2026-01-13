Insólita escena en un torneo ATP: un tenista argentino se cortó el pelo durante el partido.

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli se midió ante el chileno Alejandro Tabilo en la primera ronda del ATP 250 de Auckland, aunque el marcador quedó en un segundo plano frente a la escena que protagonizó el “Brujo” durante el encuentro.

En uno de los descansos, mientras permanecía sentado en el banco, Ugo Carabelli dejó atónitos a todos al sacar una tijera de su bolso y comenzar a cortarse el pelo en pleno partido, ante la atenta mirada de su rival, el juez de silla y el público presente en Nueva Zelanda.

Según trascendió, el flequillo le resultaba incómodo y afectaba su visión dentro de la cancha. El insólito episodio fue registrado en video, se difundió rápidamente en redes sociales y despertó una catarata de reacciones y comentarios humorísticos entre los fanáticos del tenis.

Cómo terminó el partido del tenista que sorprendió al cortarse el pelo

El desenlace del encuentro no acompañó al argentino: Ugo Carabelli perdió por 6-4 y 6-2 en la cancha central y quedó eliminado del certamen que se juega en Oceanía.

Camilo Ugo Carabelli participó de un evento de tenis a beneficio en Bell Ville, Córdoba. (AP / Archivo)

Tampoco es la primera ocasión en la que el tenista bonaerense se vuelve viral por situaciones ajenas al juego. Desde observaciones sobre su indumentaria hasta una espontánea confesión sobre su pareja durante un torneo de dobles, el “Brujo” ya había llamado la atención en redes sociales. En esta oportunidad, una nueva imagen suya volvió a despertar risas entre sus seguidores.