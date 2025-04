Indignación entre los hinchas de Boca por la nueva camiseta: “Dejen de manchar nuestro escudo”

El Xeneize cumple un año más de vida y en conmemoración de toda su historia, junto con Adidas, lanzaron una nueva camiseta que se usará frente a Barracas Central el próximo domingo por el Torneo Apertura 2025. El estreno fue polémico y las diferentes opiniones de los hinchas se hizo presente en redes sociales.

Cómo es la nueva camiseta de Boca por su aniversario

Edinson Cavani, Marcos Rojo, Ander Herrera y Alan Velasco fueron los jugadores del fútbol masculino que participaron en el video del estreno. En sus redes sociales, el Xeneize escribió: “120 años de pasión, de gloria y de estrellas”. Su diseño se basa en un repaso de toda la historia del club.

Los comentarios sobre la nueva equipación no tardaron en llegar y algunos usuarios escribieron en respuesta a la publicación: “Dejen de manchar nuestro escudo y arruinar nuestro prestigio, zánganos inmundos”, “Qué grande Boca, 120 de pasión. Que lastima que estemos cómo estamos ¡Un club gigante! Es una lástima, pero siempre aguante Boca, Boca, por sobre cualquier nombre”, “Cuando la veo así en videos o fotos digo no me gusta tanto, después cuando la veo en los locales digo uuu está buena, la quiero y me las termino comprando je, je, je”, “Que camiseta horripilante para ese hermoso short”

Nueva camiseta de Boca Juniors.

La nueva camiseta tiene un precio que va desde los $99.999 hasta los $199.999, dependiendo el género, la edad y está disponible en Boca Shop.

Los próximos partidos que juega Boca en abril

vs. Barracas Central el próximo domingo a las 18:00 hs.

vs. Belgrano de Córdoba, el próximo 12 de abril a las 20:30 hs.

vs. Estudiantes de La Plata, el próximo 19 de abril a las 20:30 hs.

vs. River, el próximo 27 de abril a las 15:30 hs.

Todos los partidos corresponden al Torneo Apertura 2025. A partir de mayo comienzan los duelos eliminatorios del torneo y en junio participará del Mundial de Clubes.