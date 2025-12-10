Liga Profesional 2026: así quedaron divididas las dos zonas del Apertura y Clausura

La Liga Profesional de Fútbol realizó este miércoles, desde el mediodía, el sorteo que definió la conformación de las zonas para el Torneo Apertura y el Torneo Clausura 2026. La ceremonia tuvo lugar en el Predio Lionel Messi, en Ezeiza, y fue transmitida en vivo a través de LPF Play.

El evento ordenó a los 30 equipos de Primera División en dos grupos de 15, formato que se mantendrá tal como ocurrió en la temporada 2025. Luego del sorteo, la Liga difundirá la composición final de cada zona a través de sus canales oficiales.

Así quedaron las zonas de la Liga Profesional 2026: Apertura y Clausura

En primer lugar, designaron equipos a dedo por cuestiones logísticas y luego en segunda etapa se sortearon a las parejas restantes.

Zona A

Boca

Independiente

San Lorenzo

Deportivo Riestra

Talleres de Córdoba

Instituto

Platense

Vélez

Estudiantes de La Plata

Gimnasia de Mendoza

Lanús

Newell’s

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Unión

Zona B:

River

Racing

Huracán

Barracas Central

Belgrano de Córdoba

Estudiantes de Río Cuarto

Argentinos Juniors

Tigre

Gimnasia y Esgrima La Plata

Independiente de Rivadavia

Banfield

Rosario Central

Aldosivi

Atlético Tucumán

Sarmiento

Cómo es el formato del sorteo y por qué se hace por parejas

Tal como sucedió este año, la definición de los grupos se realizó por parejas de equipos y no de manera individual. Este sistema garantiza que los clásicos o duelos tradicionales no queden ubicados en la misma zona.

El mecanismo funciona de esta manera:

Si una pareja está compuesta por “Equipo 1” y “Equipo 2”,

Y el sorteo define que el Equipo 1 cae en la Zona A ,

Automáticamente, el Equipo 2 va a la Zona B.

Este método busca equilibrar la competencia y mantener atractivo el cierre de la fase regular.

Los bolilleros en las oficinas de la Liga Profesional en Buenos Aires. (Prensa Liga Profesional)

Los ascendidos y cómo se acomodaron en las zonas

Dos equipos se sumarán en 2026 a la máxima categoría:

Estudiantes de Río Cuarto

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Estos clubes ocuparán los lugares que dejaron San Martín de San Juan y Godoy Cruz, descendidos a la Primera Nacional.

Para mantener la estructura de rivalidades o emparejamientos, Estudiantes de Río Cuarto será acompañado por Instituto, mientras que Gimnasia de Mendoza quedará emparejado con Independiente Rivadavia.

Cuándo se jugarán el Apertura y el Clausura 2026

El Apertura 2026 tendrá su inicio el fin de semana del 24 de enero, debido a la necesidad de completar la competencia antes del inicio del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio.

El Clausura 2026, en cambio, todavía no tiene fecha oficial. La Liga Profesional adelantó que comenzará después de la Copa del Mundo, aprovechando el calendario internacional.

Qué títulos estarán en juego en la temporada

Además de los campeones del Apertura y Clausura, la temporada otorgará un tercer reconocimiento:

El Título de Campeón de Liga, destinado al equipo que finalice primero en la tabla anual.

Este sistema se mantendrá tal como ocurrió en 2025, cuando Rosario Central se consagró campeón anual por su rendimiento acumulado.