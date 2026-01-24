Fue campeón con Messi en el Barcelona, estuvo preso y ahora podría volver a jugar tras casi dos años.

Dani Alves, exfutbolista de la selección de Brasil y del Barcelona, fue presentado oficialmente como copropietario del Sporting Clube de São João de Ver, institución que compite en la tercera categoría del fútbol portugués. De este modo, el defensor multicampeón con el conjunto catalán vuelve a vincularse formalmente al fútbol internacional luego de haber sido absuelto recientemente por la Justicia española.

El acuerdo entre Alves y la entidad lusa se rubricó el 1° de enero de 2026 y contempla la compra del 50% de la Sociedad Anónima Deportiva del club. Entre los objetivos inmediatos aparece el ascenso a la segunda división, mientras que el contrato también prevé la posibilidad de que el exjugador y el grupo inversor que lo acompaña adquieran el 100% del paquete accionario una vez finalizada la temporada actual.

Fundado en 1929 y con sede en Santa Maria da Feira, al norte de Lisboa, el São João de Ver atraviesa un presente deportivo muy delicado: ocupa el último puesto del campeonato con apenas 13 puntos y viene de caer por 4-0 ante AD Fafe. En ese contexto adverso, la llegada de Dani Alves busca generar un golpe de timón en lo futbolístico y lo institucional, con la misión de revertir la situación.

“Una nueva página escrita con firmeza, actitud y amor. Esta casa ahora también es tuya”, expresó el club en su cuenta oficial de Instagram para darle la bienvenida a uno de los jugadores más laureados en la historia del Barcelona.

Además de su rol como directivo y responsable de las decisiones deportivas y empresariales, Alves evalúa la posibilidad de volver a jugar durante seis meses para cerrar su carrera dentro del campo de juego. Cabe recordar que su última experiencia profesional fue a comienzos de 2023, cuando firmó contrato con los Pumas de la UNAM de México.

En un plano aún más ambicioso, tampoco se descarta que el brasileño pueda asumir como director técnico, ya que cuenta con la licencia UEFA “A”, que lo habilita para desempeñar ese cargo. “Vengo a intentar construir con ustedes una gran historia”, afirmó Alves ante los hinchas locales, al tiempo que remarcó su decisión de instalarse en Portugal para seguir de cerca el proyecto.

“Esta unión simboliza más que un cambio estructural. Representa el encuentro entre la experiencia de alguien que ha conquistado el mundo y el alma de un club que nunca ha dejado de creer. Dani Alves aporta una visión global, una mentalidad ganadora y ambición. São João de Ver ofrece identidad, comunidad y una historia construida con esfuerzo y verdad. Juntos, transforman lo que ya es grande en un proyecto más grande, sostenible e inspirador”, destacaron desde la institución portuguesa.

El brasileño vuelve a involucrarse en el fútbol europeo tras su absolución judicial en España

El regreso de Dani Alves al escenario futbolístico internacional se da luego de atravesar un complejo proceso judicial que lo mantuvo 14 meses en prisión preventiva en España, acusado de agresión sexual. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó su absolución de manera unánime por falta de pruebas y revocó la condena inicial de cuatro años y medio.

Tras recuperar la libertad, el exjugador del Barcelona y la Juventus retomó sus proyectos deportivos y empresariales, lo que derivó en esta inversión en el fútbol portugués. En paralelo, Alves modificó de manera profunda su perfil personal: se volcó a la fe cristiana evangélica y en sus redes se define como “discípulo de Cristo”.

En esta nueva etapa de su vida, Dani Alves y su pareja, Joana Sanz, fueron padres por primera vez en noviembre de 2025, aunque aún no trascendió el nombre del bebé. Radicados en Esplugues de Llobregat, donde mantienen su residencia y reciben visitas de familiares y amigos, el exfutbolista dejó en evidencia un cambio de hábitos y prioridades, con la intención de reencauzar su vida y volver a vincularse con el deporte que lo llevó a la fama mundial.