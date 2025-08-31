El argentino Franco Colapinto terminó en la posición 11° en el Gran Premio de Países Bajos, con el que se relanzó la temporada de Fórmula 1 tras el receso por el verano europeo.

En su mejor resultado de 2025, Colapinto fue 11° en Zandvoort. A un lugar de los puntos.

Con dos paradas por cambio de neumáticos (duros y blandos en ese orden), el piloto bonaerense completó la décima cuarta fecha del calendario 11°, en el circuito de Zandvoort, la lluvia fue parte del espectáculo, así como los despistes de Lewis Hamilton y Charles Leclerc (ambos con Ferrari), que provocaron sendas neutralizaciones.

Controversia por la orden de Alpine que perjudicó a Colapinto

En la vuelta 16, de 72, el equipo Alpine le ordenó por radio a Colapinto que le cediera su posición a su compañero de equipo, Pierre Gasly, después de que el argentino había superado al francés y le llevaba un segundo.

A pesar de ceder su lugar en carrera, Colapinto fue el mejor clasificado de Alpine. Gasly terminó 16°.

Colapinto obedeció no sin antes cuestionar la instrucción de su escuadra. Y tras dejar pasar a Gasly quedó provisionalmente 15°.

Enseguida, llegó la primera detención en pits para el argentino, tras la cual regresó a la pista con gomas de compuesto medio. Más adelante, tras la segunda parada, calzaría neumáticos blandos para ir hasta la bandera a cuadros.

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 11° en el Gran Premio de Países Bajos

Al final, el piloto de Pilar logró completar la prueba 11°, habiendo avanzado cinco lugares y quedando a dos segundos y medio detrás del francés Esteban Ocon (Haas).

Piastri, ganador del Gran Premio de Países Bajos con McLaren

El australiano Oscar Piastri, que había partido desde la pole, se quedó con el Gran Premio de Países Bajos, sumando su novena victoria en la máxima categoría.

Piastri se impuso en Países Bajos con McLaren y es el puntero del campeonato.

Mientras, su compañero de equipo, Lando Norris, abandonó por rotura de motor.

El local Max Verstappen (Red Bull) terminó segundo; e Isack Hadjar sorprendió con un notable tercer lugar con Racing Bulls. Primer podio en la F1 para él.

“Pude controlar la carrera cuando debí hacerlo. Siento mucho lo que pasó con Lando (Norris). El equipo hizo un gran trabajo. Me siento muy contento por haber ganado, pero el mérito es de todo el equipo”, dijo Piastri, líder del campeonato de Pilotos, seguido por Norris y Verstappen. Mientras, McLaren sigue dominando entre los Constructores.

Lo que dijo Colapinto tras el Gran Premio de Países Bajos de F1

“Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. El resto fue una buena carrera. Era bastante fácil hacerme sumar un punto, por lo menos; y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho”, manifestó Franco Colapinto después de la carrera.

Cuándo y dónde se corre la próxima fecha de la Fórmula 1

La siguiente competencia de Fórmula 1, décima quinta de la temporada, será el Gran Premio de Italia, el domingo 7 de este mes. Se correrá en el circuito de Monza, justamente donde Colapinto debutó en la máxima categoría un año atrás.