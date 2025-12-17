Final intercontinental Flamengo vs PSG: a qué hora es y por dónde ver

El París Saint Germain y el Flamengo se enfrentarán este miércoles para decidir al campeón de la Copa Intercontinental. El equipo de Francia es el actual ganador de la Champions League y el brasileño, hace menos de un mes, se consagró en la Copa Libertadores.
Dónde se juega PSG vs Flamengo por la final intercontinental
El duelo que enfrenta a dos de los mejores equipos del mundo en el último tiempo se jugará en el Estadio Áhmad bin Ali, en la ciudad de Al-Rayyán, Qatar.
A qué hora es el PSG vs Flamengo por la final intercontinental
El París Saint Germain y el Flamengo se enfrentan a las 14:00 hs en horario de Argentina. El árbitro del partido será el estadounidense Ismail Elfath.
Dónde ver PSG vs Flamengo por la final intercontinental
El encuentro que definirá al campeón del mundo, será transmitido por DSports.
Cómo llegan el PSG y el Flamengo a la final intercontinental
Lejos de tomar este título como uno más, algo que suele suceder con los equipos de Europa, el conjunto parisino llega con la chance de convertirse en el primer equipo del país en ser campeón mundial. Ningún club de Francia logró conseguir ese trofeo hasta el momento y el DT español Luis Enrique jugará con todas sus figuras ante la oportunidad.
Por su parte, el equipo de Río de Janeiro viene de semanas soñadas. En los últimos días, se consagró en la Libertadores, el Brasileirao, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger. Las últimas dos son finales que fue jugando con equipos líderes de otros continentes para llegar a tener la chance de enfrentarse al PSG.
Probables formaciones de PSG vs Flamengo
- PSG: Safonov; Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Zaïre-Emery y Ruiz; Vitinha, Ndjantou, Neves; Kvaratskhelia, Barcola y Mayulu. DT: Luis Enrique.
- Flamengo: Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo y Varela; Jorginho, Pulgar, de Arrascaeta y Carrascal; Everton y Plata. DT: Filipe Luis.