Final intercontinental Flamengo vs PSG: a qué hora es y por dónde ver

El París Saint Germain y el Flamengo se enfrentarán este miércoles para decidir al campeón de la Copa Intercontinental. El equipo de Francia es el actual ganador de la Champions League y el brasileño, hace menos de un mes, se consagró en la Copa Libertadores.

Dónde se juega PSG vs Flamengo por la final intercontinental

El duelo que enfrenta a dos de los mejores equipos del mundo en el último tiempo se jugará en el Estadio Áhmad bin Ali, en la ciudad de Al-Rayyán, Qatar.

A un costado del desierto qatarí, el estadio Áhmad bin Ali luce imponente a la espera del Mundial. (Foto: FIFA)

A qué hora es el PSG vs Flamengo por la final intercontinental

El París Saint Germain y el Flamengo se enfrentan a las 14:00 hs en horario de Argentina. El árbitro del partido será el estadounidense Ismail Elfath.

PSG celebra uno de sus goles ante Inter. (@ChampionsLeague).

Dónde ver PSG vs Flamengo por la final intercontinental

El encuentro que definirá al campeón del mundo, será transmitido por DSports.

Flamengo le ganó 2-1 a Cruz Azul y avanzó a las semifinales de la Copa Intercontinental. (AP)

Cómo llegan el PSG y el Flamengo a la final intercontinental

Lejos de tomar este título como uno más, algo que suele suceder con los equipos de Europa, el conjunto parisino llega con la chance de convertirse en el primer equipo del país en ser campeón mundial. Ningún club de Francia logró conseguir ese trofeo hasta el momento y el DT español Luis Enrique jugará con todas sus figuras ante la oportunidad.

Por su parte, el equipo de Río de Janeiro viene de semanas soñadas. En los últimos días, se consagró en la Libertadores, el Brasileirao, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger. Las últimas dos son finales que fue jugando con equipos líderes de otros continentes para llegar a tener la chance de enfrentarse al PSG.

PSG-Flamengo se enfrentan en Qatar por la Copa Intercontinental. (Gentileza)

Probables formaciones de PSG vs Flamengo

PSG: Safonov; Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Zaïre-Emery y Ruiz; Vitinha, Ndjantou, Neves; Kvaratskhelia, Barcola y Mayulu. DT: Luis Enrique.

El campeón PSG goleó de local en el arranque de la defensa de su título en la Champions al Atalanta. (AP)

Flamengo: Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo y Varela; Jorginho, Pulgar, de Arrascaeta y Carrascal; Everton y Plata. DT: Filipe Luis.