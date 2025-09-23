FIFA prueba la tarjeta verde: el VAR se reinventa en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 ya tiene la lista confirmada para el Mundial de Chile 2025 que se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Diego Placente, entrenador del equipo, ayer dio a conocer a los 21 futbolistas que representarán al país en Chile, con una nómina de varias novedades y grandes ausencias. Sin embargo, otro punto a tener en cuenta para el certamen, es la nueva manera de usar el VAR, en la que los entrenadores serán muy protagonistas.

La nueva manera de usar el VAR en el Mundial Sub 20

El certamen que arrancará el próximo sábado tendrá una nueva manera de utilizar el VAR. Será una versión simplificada llamada Football Video Support (FVS), que tiene el objetivo de evitar las perdidas de tiempo y ahorrar los costos de implementación.

Los entrenadores serán los que soliciten la ayuda de la tecnología a través de una tarjeta verde. La jugada en particular tiene que estar vinculada a goles, penales, tarjetas rojas directas y confusiones de identidad. Los cuerpos técnicos tendrán dos límites de pedido por partido.

Este “nuevo” VAR ya fue implementado en la Copa Juvenil Blue Stars y en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia. La idea de FIFA es crear una segunda opción más económica para aquellas naciones que lo necesiten.

La Conmebol introduce un cambio en el VAR (Prensa)

La lista de Diego Placente: con bajas de peso

Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Valentín Carboni y Aaron Aaron Anselmino no fueron cedidos por sus clubes europeos y no estarán en la cita.

Sin embargo, si habrá algunos del exterior que estarán presentes: Alain Gómez (Valencia), Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestianni (Benfica).

Además, Maher Carrizo (Vélez), una de las grandes promesas del fútbol argentino, se sumará al plantel tras jugar la Copa Libertadores con su club.

Maher Carrizo, de Vélez Sarsfield de Argentina, festeja tras marcar el tercer tanto de su equipo ante Olimpia de Paraguay, el miércoles 9 de abril de 2025, en un partido de la Copa Libertadores, disputado en Asunción (AP Foto/Jorge Sáenz)

Cuándo debuta Argentina en el Mundial Sub 20

Argentina comparte el Grupo D con Cuba, Australia e Italia. Todos los partidos del torneo los jugará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y el calendario es el siguiente:

Debut: vs. Cuba , el 28 de septiembre

Segundo partido: vs. Australia , el 1° de octubre

Cierre de fase de grupos: vs. Italia, el 4 de octubre

Argentina buscará sumar una estrella a su historia, donde ya cuenta con seis títulos mundiales Sub 20 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

La lista completa de la Selección Argentina Sub 20

Arqueros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez), Alain Gómez (Valencia).

Defensores: Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth).

Mediocampistas: Tomás Pérez (Porto), Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s).

Delanteros: Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Ian Subiabre (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica), Maher Carrizo (Vélez).

Con este plantel, la Argentina intentará ser protagonista en Chile y dar pelea por volver a lo más alto del fútbol juvenil mundial.