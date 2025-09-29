“Falsa” camiseta, menos de 1.000 socios y más: las 10 curiosidades de Deportivo Riestra

La histórica victoria de Deportivo Riestra en el Estadio Monumental sacudió al mundo River y lo dejó muy golpeado de cara al partido con Racing por Copa Argentina. El Malevo aprovechó sus situaciones, fue efectivo y se posicionó como puntero en la Zona B del fútbol argentino.

10 curiosidades de Deportivo Riestra

Hace poco fue tendencia a nivel mundial por la polémica inclusión del streaming Spreen en un partido oficial, pero no es la única historia sorprendente que tiene el club en toda su historia. Ahora, que está atravesando el mejor momento de su vida, repasamos 10 curiosidades del equipo revelación del Torneo Clausura 2025.

Tiene menos de 1.000 socios: Según el último reporte de AFA, cuenta con 805 socios. El vínculo con Diego Maradona: Mediante Víctor Stinfale, que fue quien gerenció el club, el Pelusa dirigió entrenamientos, dio charlas motivacionales al plantel previo a encuentros decisivos y hasta otorgó una clase de cómo patear tiros libres en 2017. Sus jugadores tienen otro trabajo: En sus redes sociales, el club muestra su día a día con los futbolistas y muchos contaron cuáles son sus emprendimientos fuera del campo. Sus pretemporadas: En los últimos verano se viralizaron las complicadas sesiones de entrenamiento durante la madrugada y el esfuerzo físico. Camiseta “trucha”: No tiene un sponsor que le cree la indumentaria. Compra una genérica de Adidas y le agrega el escudo, junto al sponsor de Speed. Debuts polémicos: El streamer Spreen debutó en primera contra Vélez y Mateo Apolonio, de 14 años, hizo lo propio en Copa Argentina. Ambos no estaban preparados para ese momento, pero lo que se buscó fue repercusión. DJ en el estadio: El Guillermo Laza cuenta con una DJ que musicaliza las previas, los entretiempos y los minutos finales de los partidos. Único sponsor: A diferencia de los otros clubes que suelen tener varios, solo promociona la bebida energizante. Su fortaleza de local: Acumula 25 partidos sin perder y actualmente se encuentra clasificando a la Copa Sudamericana. De la Copa Potrero a ser profesional: Mauro Smarra jugó el torneo del Kun Agüero y por su buena participación, Riestra lo contrató.

River Plate recibe a Deportivo Riestra en el Monumental por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. (Fotobaires)

La tabla anual para la clasificación a copas internacionales

Estos son los 9 equipos que por ahora se encuentran clasificando a un certamen internacional el próximo año.

Rosario Central 50 puntos (Copa Libertadores) River 49 puntos (Copa Libertadores) Argentinos Juniors 47 puntos (Repechaje Copa Libertadores) Boca 47 puntos (Copa Sudamericana) Deportivo Riestra 46 puntos (Copa Sudamericana) Barracas Central 44 puntos (Copa Sudamericana) San Lorenzo 43 puntos (Copa Sudamericana) Tigre 42 puntos (Copa Sudamericana) Huracán 40 puntos (Copa Sudamericana)

Vale la pena aclarar que Platense ya está clasificado a la Copa Libertadores por ser el campeón del Torneo Apertura.