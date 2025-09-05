F1: La IA predice en qué puesto terminará Franco Colapinto en el GP de Monza 2025

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para su décima carrera con Alpine en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Tras finalizar 11° en el Gran Premio de Países Bajos, el pilarense afrontará ahora el desafío del Gran Premio de Italia en Monza, la catedral de la velocidad y hogar de Ferrari.

La predicción de la IA para la carrera de Franco Colapinto

Se le preguntó al chatbot de ChatGPT qué posición podría alcanzar el argentino en el Gran Premio y respondió: "Colapinto tiene buenas chances de meterse entre los 10 primeros y conseguir su primer punto del año con Alpine, especialmente si aprovecha un fin de semana sólido en entrenamientos y clasificación.

Colapinto en el GP de Monza (Alpine)

Cuándo corre Colapinto en el GP de Italia 2025

La decimoquinta fecha de la F1 se disputará del 5 al 7 de septiembre en el Autódromo Nacional de Monza. El cronograma será el habitual:

Viernes 6 : Prácticas libres (FP1 y FP2)

Sábado 7 : FP3 y clasificación

Domingo 8: Carrera

Sin embargo, Colapinto no estará presente en la primera tanda de entrenamientos libres (FP1). Alpine decidió que su piloto reserva, Paul Aron, tome el lugar del argentino para cumplir con la normativa que obliga a darle rodaje a los jóvenes talentos al menos cuatro veces por temporada.

De esta manera, Colapinto recién se subirá al A525 en la FP2 del viernes, manteniendo su foco en la clasificación y la carrera del domingo.

Franco Colapinto logró en Zandvoort su mejor producción en Alpine y estuvo a un paso de sumar su primer punto. (Prensa Alpine F1)

Calendario de Franco Colapinto en la F1 2025

Después del Gran Premio de Italia, el argentino tendrá un cierre de temporada cargado, con varias carreras en diferentes continentes:

GP de Italia (Monza): 5 al 7 de septiembre

GP de Azerbaiyán (Bakú): 19 al 21 de septiembre

GP de Singapur: 3 al 5 de octubre

GP de Estados Unidos (Austin): 17 al 19 de octubre

GP de México (CDMX): 24 al 26 de octubre

GP de Brasil (San Pablo): 7 al 9 de noviembre

GP de Las Vegas (EE.UU.): 20 al 22 de noviembre

GP de Qatar (Lusail): 28 al 30 de noviembre

GP de Abu Dhabi (Yas Marina): 5 al 7 de diciembre

Colapinto, enfocado en la qualy (Prensa)

Qué significa para Colapinto ceder su lugar en Monza

La decisión de Alpine forma parte de un plan reglamentario que también involucra a su compañero, Pierre Gasly, quien ya había cedido su butaca en Japón para que girara Ryō Hirakawa (hoy en Haas). Esto implica que tanto Colapinto como Gasly aún deberán volver a entregar su asiento en al menos una práctica más antes del cierre del campeonato.

Colapinto y el balance del GP de Países Bajos (Alpine)

Pese a esto, el argentino sigue consolidándose en la categoría reina del automovilismo y Monza representa otra oportunidad para sumar experiencia y puntos de cara a lo que resta del campeonato.