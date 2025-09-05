F1: La IA predice en qué puesto terminará Franco Colapinto en el GP de Monza 2025

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para su décima carrera con Alpine en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Tras finalizar 11° en el Gran Premio de Países Bajos, el pilarense afrontará ahora el desafío del Gran Premio de Italia en Monza, la catedral de la velocidad y hogar de Ferrari.
La predicción de la IA para la carrera de Franco Colapinto
Se le preguntó al chatbot de ChatGPT qué posición podría alcanzar el argentino en el Gran Premio y respondió: "Colapinto tiene buenas chances de meterse entre los 10 primeros y conseguir su primer punto del año con Alpine, especialmente si aprovecha un fin de semana sólido en entrenamientos y clasificación.
Cuándo corre Colapinto en el GP de Italia 2025
La decimoquinta fecha de la F1 se disputará del 5 al 7 de septiembre en el Autódromo Nacional de Monza. El cronograma será el habitual:
- Viernes 6: Prácticas libres (FP1 y FP2)
- Sábado 7: FP3 y clasificación
- Domingo 8: Carrera
Sin embargo, Colapinto no estará presente en la primera tanda de entrenamientos libres (FP1). Alpine decidió que su piloto reserva, Paul Aron, tome el lugar del argentino para cumplir con la normativa que obliga a darle rodaje a los jóvenes talentos al menos cuatro veces por temporada.
De esta manera, Colapinto recién se subirá al A525 en la FP2 del viernes, manteniendo su foco en la clasificación y la carrera del domingo.
Calendario de Franco Colapinto en la F1 2025
Después del Gran Premio de Italia, el argentino tendrá un cierre de temporada cargado, con varias carreras en diferentes continentes:
- GP de Italia (Monza): 5 al 7 de septiembre
- GP de Azerbaiyán (Bakú): 19 al 21 de septiembre
- GP de Singapur: 3 al 5 de octubre
- GP de Estados Unidos (Austin): 17 al 19 de octubre
- GP de México (CDMX): 24 al 26 de octubre
- GP de Brasil (San Pablo): 7 al 9 de noviembre
- GP de Las Vegas (EE.UU.): 20 al 22 de noviembre
- GP de Qatar (Lusail): 28 al 30 de noviembre
- GP de Abu Dhabi (Yas Marina): 5 al 7 de diciembre
Qué significa para Colapinto ceder su lugar en Monza
La decisión de Alpine forma parte de un plan reglamentario que también involucra a su compañero, Pierre Gasly, quien ya había cedido su butaca en Japón para que girara Ryō Hirakawa (hoy en Haas). Esto implica que tanto Colapinto como Gasly aún deberán volver a entregar su asiento en al menos una práctica más antes del cierre del campeonato.
Pese a esto, el argentino sigue consolidándose en la categoría reina del automovilismo y Monza representa otra oportunidad para sumar experiencia y puntos de cara a lo que resta del campeonato.