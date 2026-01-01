Estudiantes, Lanús y Racing: los mejores equipos del fútbol argentino en el 2025

Hace más de 10 días, Estudiantes de La Plata se coronó frente a Platense por el Trofeo de Campeones y culminó con la actividad de la primera división del fútbol argentino. Un año deportivo llenó de emociones, sorpresas y polémicas.

Dentro de la normalidad competitiva, hubo algunos equipos argentinos que se destacaron sobre los demás en el 2025.

Estudiante de La Plata: el último campeón

El Pincha coronó un cierre de año espectacular. Además del título contra el Calamar, consiguió el Torneo Clausura 2025 en una final apasionante contra Racing y se mantiene como el último campeón del fútbol argentino. El año de los de La Plata estuvo marcado por un montón de sensaciones.

En muchos momentos, su DT, Eduardo Domínguez, estuvo fuertemente cuestionado y parecía que su ciclo estaba agotado. Eliminación en Copa Libertadores con Flamengo (mostrando una buena cara), pero un presente irregular en el campeonato doméstico, lo ponían al “Barba” contra las cuerdas.

Sin embargo, las inagotables chances que da el formato hizo que Estudiantes, a pesar de estar en el puesto 15 de la tabla anual, esté entre los primeros 8 de su zona y participe de los play offs.

En los duelos de eliminación directa, el equipo, con un pasillo de espaldas en el medio, se hizo fuerte y tachó a Rosario Central, Central Córdoba, Gimnasia de La Plata, y Racing, para cerrar el año en lo más alto.

Estudiantes campeón, contra todo y contra todos

Lanús: campeonato inolvidable en Paraguay

El Granate volvió a tener un año como los que tiene acostumbrado durante el último tiempo: protagonista. En el 2025 se mantuvo en los primeros puestos del torneo local, pero su alegría estuvo en la Copa Sudamericana. Se coronó campeón tras vencer a Atlético Mineiro en una final marcada por una inolvidable travesía a Paraguay que tuvo a los penales como protagonista.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino eliminó en octavos a Central Córdoba de Santiago del Estero, a Fluminense en cuartos, a la Universidad de Chile en semis y al Galo en el partido consagratorio, con un Nahuel Losada fundamental bajo los tres palos.

Paraguay. Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana, luego de ganarle por penales a Atlético Mineiro. (AP)

Racing: campeón y protagonista

La Academia fue otro de los grandes protagonistas del año. Con peso en el torneo local y a nivel internacional, mantuvo la expectativa de los argentinos por la Copa Libertadores. Llegó a la semifinal, en donde perdió con Flamengo, pero se consolidó como el equipo nacional capaz de enfrentar a los poderosos brasileños.

En el ámbito internacional, consiguió la Recopa Sudamericana en el país carioca, luego de vencer ampliamente a Botafogo con un global de 4 a 0. Además, en el Torneo Clausura 2025, llegó a la final con Estudiantes y la perdió, pero en el camino eliminó a River y a Boca, en dos apasionantes encuentros.