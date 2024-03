Este es el verdadero origen del apodo de Agustín “Picu” Molina.

El pasado sábado, por la fecha 10 de la Copa de la Liga, Sarmiento le ganó 3-1 a Estudiantes de La Plata. Cuando terminó el partido, Agustín Molina, autor del segundo gol del “Verde” en una muy buena jugada individual, contó cuál es su particular apodo y porque lo tiene desde chico.

Cuál es el apodo de la nueva joya del fútbol argentino: Agustín “Picu” Molina

Lisandro López, actual jugador de Sarmiento e histórico jugador del fútbol argentino, aplaudió y levantó al jugador de Sarmiento, que convirtió su primer gol como profesional en apenas dos partidos jugados en la máxima categoría.

Sarmiento recibió a Estudiantes de La Plata, este sábado, por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional. (Prensa Sarmiento)

Luego del partido, el joven de 17 años fue entrevistado y entre risas comentó sobre su apodo: “Mi mamá, me dijo que cuando era bebé, era feo. Chiquitito y feo y me dijo el Pichón de Picurú. Y quedó Picu. Me mató”.

Otros apodos graciosos del fútbol argentino

Picu Molina no es el primer futbolista argentino con un apodo que llama la atención. Existe una larga lista de jugadores con apodos de todo tipo. Algunos de ellos son: