Estaba clasificando al Mundial 2026, incluyó mal un jugador y la FIFA le sacó los puntos

Falta cada vez menos para el Mundial del 2026, las selecciones están jugándose su participación y una de ellas estaba en el primer puesto, pero lo perdió por una alineación indebida. La FIFA tomó la decisión de sancionar a Sudáfrica con la quita de tres puntos por poner al volante Teboho Mokoena contra Lesoto, cuando estaba suspendido por acumulación de amarillas.

El futbolista debía cumplir una fecha de suspensión, pero fue incluido como titular en el encuentro disputado el 21 de marzo en el Estadio Peter Mokaba. Sudáfrica había ganado ese partido 2 a 0, pero la entidad madre del fútbol decidió que sea victoria para Lesoto por 3 a 0, aplicando el artículo 19 del Código Disciplinario.

Cómo quedó la clasificación ahora

Sudáfrica estaba puntero en su grupo, encaminado para estar en la cita mundialista que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, ahora cayó al segundo puesto del Grupo C, detrás de Benín por diferencia de goles, lo que significa que tendrá que ganar los dos partidos restantes (Zimbabue y Ruanda), y esperar los resultados del líder.

La Copa del Mundo en la estética del 2026.

La quita de puntos al país anfitrión del Mundial 2010 también le abre una puerta a Nigeria, que ya estaba virtualmente afuera.

Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026

Por ahora, estos son los 18 equipos que aseguraron su lugar en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los clasificados son:

Anfitriones : Canadá, México y Estados Unidos

Conmebol : Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia

Asia : Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia

Oceanía : Nueva Zelanda

África: Marruecos y Túnez

Con el correr de los meses se sumarán las plazas de Europa, África, Concacaf y los cupos de repechaje.

Cómo será el sorteo y la distribución de bombos

El viernes 5 de diciembre será el sorteo de la fase de grupos en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C, en Estados Unidos.

Por primera vez en la historia, el formato tendrá 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros avanzan de ronda directamente junto con los ocho mejores terceros a los 16avos de final. Los bombos se organizan en base al ranking FIFA y se dividen en cuatro:

Bombo 1 (cabezas de serie): los tres anfitriones, Argentina y las potencias mejor ubicadas.

Bombo 2: Uruguay, Colombia, Senegal, Suiza y Japón, entre otros.

Bombo 3: Paraguay, Macedonia del Norte, Argelia y Costa de Marfil, entre otros.

Bombo 4: Jamaica, Cabo Verde y Surinam son algunas de las selecciones, pero grandes potencias europeas como Italia, Alemania o Bélgica pueden llegar mediante el repechaje.