Escándalo: despiden a un periodista por comentarios machistas contra una árbitra

En los últimos años, la presencia femenina en el arbitraje ha crecido de manera significativa. Gracias al impulso de la FIFA, cada vez más juezas dirigen partidos masculinos de primer nivel, demostrando su capacidad en escenarios de máxima exigencia.

Sin embargo, no todos los sectores aceptan este cambio. El caso del periodista Alexandr Boyarski es una muestra de las resistencias que todavía persisten dentro del mundo del deporte.

Arbitraje femenino. Imagen ilustrativa. Gentileza.

Los dichos que desataron el escándalo

Durante la transmisión de un partido juvenil en Rusia, Boyarski criticó duramente a la árbitra del encuentro tras cobrar un penal y expulsar a un jugador local. Molesto por la decisión, lanzó comentarios machistas que fueron repudiados de inmediato: “Las mujeres deben dedicarse a tener hijos y cuidar de sus maridos. Siempre se equivocan en la cancha”.

La reacción en redes sociales fue inmediata y negativa. Aunque el periodista intentó disculparse en su canal de Telegram, asegurando que sus palabras no reflejaban su verdadera opinión, la cadena decidió despedirlo de manera definitiva.

Repercusiones en el fútbol ruso

El episodio no quedó solo en un despido. Un diputado ruso pidió a la Unión de Fútbol de Rusia que analice posibles sanciones adicionales, mientras que varias figuras del deporte respaldaron la decisión de apartar al periodista.

Belem Bevilacqua. Árbitra de Río Cuarto que hace historia en el fútbol argentino (Gentileza Al Toque Deportes). Imagen ilustrativa.

El caso fue difundido inicialmente por el medio local Gazeta.ru y rápidamente se convirtió en tendencia en todo el país.