Encontraron a la hermana de Marcos Acuña que estaba desaparecida: está internada en Neuquén

En Zapala, Neuquén buscaban intensamente a Fabiana Edith Muñoz, la hermana por parte de madre de Marcos Acuña, el futbolista Campeón del Mundo. La mujer desapareció y no había rastros de ella desde el viernes. Este domingo fue encontrada tras rastrillajes de la Policía.

Según el informe policial y judicial, en el momento de la búsqueda, Muñoz fue vista por última vez a las 17.30 horas del viernes en la Casa N°26 de Antártida Argentina. Tenía un gorro negro, una campera rompeviento color verde, jean azul y zapatillas rosas.

La Policía de Nequén emitió una alerta de “Ubicación y Paradero” a través del Departamento Centro de Operaciones Policiales bajo el registro N° 20/26.

Asimismo, intervino en la investigación la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala y la Comisaría del Menor y la Mujer.

Encontraron a la hermana de Marcos Acuña que era buscada desde el viernes

Según información de la Policía de Neuquén: “Fue encontrada con vida esta madrugada por la policía, tras realizarse un amplio rastrillaje en distintas zonas de Zapala”. La mujer fue hallada alrededor de las 3.25 horas al "pie del tanque de agua, en la zona de bardas".

Tras su hallazgo fue trasladada al Hospital de Zapala para una revisión médica integral.

“Muños de 42 años padece esquizofrenia y permanecía extraviada desde la tarde del jueves 16″, informaron fuentes oficiales.

Las tareas de rastrillajes fueron coordinadas por el Ministerio Público Fiscal junto con distintas áreas de la Policía de la Provincia de Neuquén.

Fabiana Edith Muñoz es hija de Sara Gladys Del Prado, la madre de Marcos Acuña. La placa de búsqueda fue compartida en redes sociales por los seguidores del futbolista y vecinos de la mujer en Neuquén.