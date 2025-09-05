En silencio, otro campeón del mundo también se despidió de la Selección Argentina

La Selección Argentina le ganó 3 a 0 a Venezuela por la ante última fecha de Eliminatorias Sudamericanas y la última de local. En la previa, Lionel Messi anunció que iba a ser su último partido oficial en el país y por ende, todas las cámaras del mundo estaban puestas en el 10. Sin embargo, otro caudillo de la vieja guardia anunció que este partido significo lo mismo para él.

El campeón del mundo que se despidió de Argentina

El próximo año es el Mundial 2026 y los hinchas esperan poder disfrutar a los futbolistas campeones del mundo el máximo tiempo posible. Sin embargo, la edad es un factor clave para ver como evolucionan físicamente y si llegan en condiciones de disputar semejante cita. En charla con los medios, luego del triunfo, Nicolás Otamendi anunció que también jugó su último partido por los tres puntos en territorio argentino: “Te llena de emoción jugar en nuestra cancha y con nuestra gente. Necesitaba terminar de esta manera. También fue mi último partido y lo disfruté al máximo. Con la gente, con mi familia que es la que siempre está”.

"NECESITABA TERMINAR DE ESTA MANERA. TAMBIÉN FUE MI ÚLTIMO PARTIDO ACÁ"



"NECESITABA TERMINAR DE ESTA MANERA. TAMBIÉN FUE MI ÚLTIMO PARTIDO ACÁ"

Nico Otamendi, al igual que Messi, confirma que es su último partido en el país por los puntos con la Selección Argentina

En una noche cargada de emociones, Argentina le ganó 3 a 0 a Venezuela: los goles

La Selección Argentina recibió a Venezuela en el Estadio Monumental por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en una noche marcada por un suceso que nadie quería ver llegar: el último partido local de Lionel Messi con la Albiceleste.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya estaba clasificado hace varias fechas al Mundial 2026, pero su rival se jugaba sus últimas chances: no pudo con el campeón del mundo, que ganó 3 a 0, con dos goles del capitán.

La Selección tuvo una excelente performance y el 10 una noche soñada. Jugó los 90, fue la figura del partido, hizo dos goles y casi se lleva la pelota: sobre el final, le anularon un gol.

El primer gol llegó a los 39’ del PT. Tras un pase frontal y perfecto de Leandro Paredes para Julián Álvarez, el “Araña” frenó a tiempo para enfrentar a Romo por derecha y, aunque podía facturarlo él, le cedió el tanto a Messi, que definió de pique. Una verdadera obra maestra para empezar a transitar los últimos capítulos del 10.

Una de las características de esta Selección es la presencia de jugadores de élite en todo su plantel. Así las cosas, Scaloni se dio le gusto de meter en cancha en el segundo tiempo a Nico González y Lautaro Martínez. Justamente fueron ellos dos los protagonistas del segundo gol. González llegó hasta el fondo por la izquierda y envió un centro bajo al área que el Toro cabeceó de palomita.

El tercero de Argentina y el segundo de Messi llegó a los 34′ del ST. Thiago Almada llegó hasta el fondo por derecha y metió un pase bajo atrás para que el hombre de la noche defina al segundo palo.