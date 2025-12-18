En Francia y España hablan de una posible exclusión de Argentina en el Mundial 2026: la decisión de FIFA

La Selección Argentina volvió a quedar en el centro de la escena internacional, aunque esta vez lejos de lo deportivo. En las últimas horas, medios de comunicación de Argelia, España y Francia comenzaron a especular con una eventual descalificación de la Albiceleste del Mundial 2026, a raíz del escándalo judicial que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Desde el viejo continente, importantes medios siguen las novedades de lo que pasa con el fútbol argentino y especulan con un posible escenario en el que Argentina no juegue la Copa del Mundo.

Qué dicen los medios europeos

“En el marco de una investigación por lavado de dinero, la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios clubes fueron allanadas el martes. (…) Este escándalo de corrupción podría amenazar la participación de los actuales campeones del mundo en el Mundial del próximo verano”, difundió el RMC Sport de Francia y agregó: ”El escándalo estalló el martes tras los allanamientos (entre 25 y 30) a varios clubes y a la sede de la AFA, como parte de una amplia investigación por presunto lavado de dinero”.

Medios franceses al tanto de lo que sucede en AFA.

En España, el diario MARCA tituló: "El escándalo que “puede sacar a Argentina del Mundial" y completó: ”La FIFA observa con atención para evitar una eventual intervención política que podría dejar a Argentina al margen del próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México”.

El medio español está al tanto de lo que sucede en AFA.

Qué chances reales hay de qué Argentina no juegue al Mundial

En primer lugar, desde el Gobierno de Javier Milei aclararon que no es su voluntad por el momento intervenir en la AFA. Basándose en eso, no hay chances de que Argentina no juegue el Mundial 2026.

Scaloni y Messi, de la selección argentina. (AP)

La hipótesis que ilusiona a Argelia sin jugar

Sitios especializados en Argelia, como Algeria Actu Foot fueron más allá y plantearon un escenario extremo: si Argentina fuera excluida del torneo, Argelia sumaría automáticamente los tres puntos del partido debut del Grupo J, programado para el 16 de junio en Kansas City.

Futbolistas de la selección argentina. (AP)

Según ese análisis, con esa ventaja inicial y un empate en el siguiente encuentro, el seleccionado dirigido por Vladimir Petković podría clasificarse a los 16avos de final como uno de los mejores terceros. Otros medios, como Africa Foot United y el influyente diario TSA Algérie, también advirtieron que el cruce ante Argentina “podría verse amenazado” por el contexto judicial que rodea al fútbol argentino.

El trasfondo judicial que alimenta los rumores

El origen de estas especulaciones está vinculado a una causa judicial en la Argentina en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal relacionadas con dirigentes de la AFA.

En ese marco, la Justicia secuestró 54 vehículos de alta gama encontrados en un galpón de una propiedad ubicada en Pilar. El procedimiento incluyó filmaciones, fotografías y la tasación de los bienes, con el objetivo de determinar si forman parte de un esquema de ocultamiento patrimonial.

Silencio de la FIFA y calendario sin cambios

Pese al revuelo mediático en el exterior, la FIFA no emitió ningún comunicado oficial y el calendario del Mundial 2026 se mantiene sin modificaciones. Argentina integra el Grupo J y tiene confirmado su debut ante Argelia el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Luego, la Albiceleste enfrentará a Austria en Dallas el 22 de junio y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio.