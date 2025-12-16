Emiliano Pinsón contó el duro momento que atraviesa en España en pleno tratamiento contra el Parkinson

Emiliano Pinsón, reconocido periodista deportivo y panelista histórico de Fútbol para Todos, reveló el difícil momento personal que vive en España, donde se encuentra realizando un tratamiento contra el Parkinson. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, contó que permanece “atrapado” en el país europeo por demoras y obstáculos burocráticos del Estado español.

El descargo de Emiliano Pinsón

Según explicó, presentó en agosto la documentación necesaria para obtener un permiso de salida junto a su abogado, Joaquín, pero hasta el momento no recibió ninguna respuesta oficial. “Probablemente, el viernes esté por Buenos Aires, pero no tengo un papel de salida”, relató. “Burocracia al tope en España”, resumió con preocupación.

El periodista detalló que atraviesa un “limbo judicial”, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos formales. “Yo presenté los papeles y el Ministerio tiene que decidir. No sé si siguen los trámites o si están en el aire”, señaló, evidenciando la incertidumbre que vive en medio de un proceso médico sensible.

Pinsón explicó que esta semana realizará la última sesión del año de su tratamiento en una clínica de Pamplona. Si bien su idea es regresar nuevamente a España en julio para completar el proceso, hoy necesita volver a la Argentina por razones que exceden lo estrictamente médico.

“Acá entendí lo que es el olor del afecto, el olor del abrazo”, expresó con emoción. En ese sentido, destacó el acompañamiento recibido tanto por el personal de la clínica como por argentinos que viven en Pamplona. “Me han tratado realmente muy bien, gente de primera. Me ayudaron a pertenecer, a conocer más gente, y eso es único e irrepetible”, afirmó.

La distancia con su familia

Sin embargo, también confesó que la distancia con sus seres queridos se vuelve cada vez más difícil de sobrellevar. “Con el telefonito uno ve a la gente, pero lo que vale un abrazo no pensé que tanto. Hoy lo necesito como combustible”, concluyó.