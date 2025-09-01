El video de Miguel Ángel Russo en Mar del Plata que preocupó a los hinchas de Boca

El domingo por la tarde, Boca venció 2-0 a Aldosivi en Mar Del Plata y consiguió su tercera victoria consecutiva tras tener la peor racha de la historia del club sin ganar. El equipo mejoró su juego, se sacó un poco de presión, y de a poco va encontrando su mejor versión.

Sin embargo, algo que no pasó desapercibido en la tarde nublada de La Feliz, fue la manera en la que se vio a Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes.

Qué pasó con Russo en el banco de Boca

Llegaban los 30 minutos del primer tiempo, el marcador todavía estaba a cero y la transmisión oficial de la televisión enfocó al entrenador del Xeneize. En ese momento, se lo ve a Russo cerrar los ojos y tomarse un breve descanso, algo que rápidamente se hizo viral. Algunos se preocuparon por el estado de salud del DT de 69 años y otros, le restaron importancia.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca, SE QUEDÓ DORMIDO EN MEDIO DEL PARTIDO. pic.twitter.com/N9RahG6OLi — Real Time (@RealTimeRating) August 31, 2025

La victoria de Boca: cómo quedó y lo que viene

A pesar de atravesar la sequía más grande de su historia, el club de La Ribera de a poco parece acomodarse desde lo futbolístico dentro de la cancha.

Encima, el formato del fútbol argentino da las licencias de que a pesar de tener malas rachas, una seguidilla de victorias te posiciona bien nuevamente.

Así es el caso del Xeneize, que ganó tres partidos seguidos y se colocó primero en la tabla anual pensando en las copas internacionales del año que viene y tercero en la zona B.

El plantel tendrá licencia hasta el miércoles y retomará los entrenamientos pensando en Rosario Central, al que lo enfrentará el próximo 14 de septiembre a las 17:30 hs.