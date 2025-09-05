Deportes / Lionel Messi

El video de Messi y sus hijos con Antonela Rocuzzo que hizo explotar de amor a todo el mundo

Los Messi protagonizaron un tierno momento en el campo de juego en la victoria de la Selección Argentina.

Ramiro Pérez
Ramiro Pérez

5 de septiembre de 2025,

El video de Messi y sus hijos con Antonela Rocuzzo que hizo explotar de amor a todo el mundo
Messi con sus hijos en Argentina vs. Venezuela. (AP Photo/Gustavo Garello)

La Selección Argentina vivió una noche histórica en el Estadio Monumental. Con un contundente 3-0 frente a Venezuela, el equipo de Lionel Scaloni no solo aseguró un cierre perfecto en las Eliminatorias Sudamericanas como local, sino que también despidió a Lionel Messi en lo que podría haber sido su último partido oficial en casa.

El capitán argentino, autor de dos goles, salió al campo con sus tres hijos, y ahí, protagonizaron una tierna escena que se viralizó en redes sociales.

El video de Messi con los hijos que da ternura

Los equipos salieron a la cancha, los jugadores argentinos se formaron en filas y Lionel, junto a Thiago, Mateo y Ciro, no pensaron en todas las cámaras que los estaban apuntando. Pensaron en la de Antonela Rocuzzo: la buscaron en la tribuna y cuando la encontraron, una sonrisa se les posó en la cara a los tres.

Una despedida cargada de emoción

La goleada, que también tuvo un tanto de Lautaro Martínez, se convirtió en una fiesta inolvidable para los hinchas. Entre aplausos, homenajes y lágrimas, Messi vivió una de las noches más intensas de su carrera, recibiendo el cariño de un Monumental repleto.

Con la clasificación al Mundial 2026 ya asegurada, la Albiceleste celebró a lo grande, pero la atención se centró en el futuro del 10, quien reconoció que este partido iba a ser su último en Argentina por Eliminatorias.

Las frases más destacadas de Messi

Durante la emotiva despedida, el capitán dejó reflexiones que marcaron la noche:

  • “Son muchas emociones, sabiendo que era el último partido acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas”.
  • “Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente”.
  • “No creo que juegue el otro Mundial por edad, por lógica. Voy día a día, partido tras partido”.
  • “Era el último por los puntos acá, quiero sentirme bien y ser sincero conmigo mismo: cuando estoy bien disfruto y cuando estoy mal, prefiero no estar”.

Messi y la Selección: una historia que sigue emocionando

Aunque no confirmó su retiro inmediato, Messi dejó abierta la incógnita sobre su futuro en la Albiceleste. Por ahora, disfruta de cada partido y del cariño de los hinchas argentinos, quienes lo despidieron con una ovación inolvidable.

El Monumental vivió una verdadera fiesta y la frase “me van a hacer llorar” quedará como símbolo de una noche donde fútbol y emoción fueron de la mano.

Lionel Messi enfrenta con Argentina a Venezuela por las eliminatorias. (AP)
Lionel Messi enfrenta con Argentina a Venezuela por las eliminatorias. (AP)

Temas Relacionados

MÁS DE Lionel Messi
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS