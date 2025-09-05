El video de Messi y sus hijos con Antonela Rocuzzo que hizo explotar de amor a todo el mundo

La Selección Argentina vivió una noche histórica en el Estadio Monumental. Con un contundente 3-0 frente a Venezuela, el equipo de Lionel Scaloni no solo aseguró un cierre perfecto en las Eliminatorias Sudamericanas como local, sino que también despidió a Lionel Messi en lo que podría haber sido su último partido oficial en casa.

El capitán argentino, autor de dos goles, salió al campo con sus tres hijos, y ahí, protagonizaron una tierna escena que se viralizó en redes sociales.

El video de Messi con los hijos que da ternura

Los equipos salieron a la cancha, los jugadores argentinos se formaron en filas y Lionel, junto a Thiago, Mateo y Ciro, no pensaron en todas las cámaras que los estaban apuntando. Pensaron en la de Antonela Rocuzzo: la buscaron en la tribuna y cuando la encontraron, una sonrisa se les posó en la cara a los tres.

Una despedida cargada de emoción

La goleada, que también tuvo un tanto de Lautaro Martínez, se convirtió en una fiesta inolvidable para los hinchas. Entre aplausos, homenajes y lágrimas, Messi vivió una de las noches más intensas de su carrera, recibiendo el cariño de un Monumental repleto.

Con la clasificación al Mundial 2026 ya asegurada, la Albiceleste celebró a lo grande, pero la atención se centró en el futuro del 10, quien reconoció que este partido iba a ser su último en Argentina por Eliminatorias.

Las frases más destacadas de Messi

Durante la emotiva despedida, el capitán dejó reflexiones que marcaron la noche:

“Son muchas emociones, sabiendo que era el último partido acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas” .

“Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente” .

“No creo que juegue el otro Mundial por edad, por lógica. Voy día a día, partido tras partido” .

“Era el último por los puntos acá, quiero sentirme bien y ser sincero conmigo mismo: cuando estoy bien disfruto y cuando estoy mal, prefiero no estar”.

Messi y la Selección: una historia que sigue emocionando

Aunque no confirmó su retiro inmediato, Messi dejó abierta la incógnita sobre su futuro en la Albiceleste. Por ahora, disfruta de cada partido y del cariño de los hinchas argentinos, quienes lo despidieron con una ovación inolvidable.

El Monumental vivió una verdadera fiesta y la frase “me van a hacer llorar” quedará como símbolo de una noche donde fútbol y emoción fueron de la mano.