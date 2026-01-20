El terrible episodio que atraviesa la árbitra agredida durante un partido de fútbol amateur.

En las últimas horas se conocieron más precisiones sobre el delicado momento que vive Victoria Cruz, la árbitra que fue brutalmente atacada durante un partido amateur en Bahía Blanca. Un dirigente de su entorno dio detalles sobre cómo se encuentra la joven de 20 años luego del encuentro entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy, correspondiente a la Copa Potrero.

“Se encuentra bien. Tuvo que hacerse una tomografía por los golpes en la cabeza”, aseguró Gustavo Ruíz Díaz, director de la Escuela Arbitral de la Agrupación Independiente de Árbitros, al referirse a su estado físico. No obstante, aclaró que el impacto emocional fue profundo: “Hoy está triste, deprimida, y es lógico”.

Violenta agresión a una mujer árbitro en Bahía Blanca. (Foto: captura de video).

“Lleva mucho tiempo formar un árbitro y ahora hay que sostenerla, levantarla para que vuelva a sentir la pasión y la vocación por el arbitraje”, explicó Ruíz Díaz, y remarcó que el foco está puesto en acompañarla para que pueda recuperar las ganas de continuar en la actividad.

Además, el dirigente relató cómo se desencadenó la situación que terminó con la agresión a la jueza en los minutos finales del partido: “Fue todo una excusa para pegar. Sorprende mucho que se la hayan tenido que agarrar con ella. Es tristísimo cómo se mancha el espectáculo del fútbol, y más en el ámbito amateur”.

El grave episodio de violencia se produjo en un encuentro de eliminación directa y requirió la intervención de efectivos de la Comisaría Primera. Como consecuencia de los disturbios, además de la árbitra también resultó lesionado el jugador Rodrigo Ortega, de 24 años.

El descargo de La Banda del Moy tras la agresión

Uno de los equipos implicados en el violento ataque difundió un comunicado en sus redes sociales para expresar su postura sobre lo sucedido: “Solamente queremos pedir disculpas a la gente por lo ocurrido ayer en la Liga Potrero, que ante una mala acción se reaccionó. No vamos a buscar culpables ni decirles quién tuvo la culpa de lo ocurrido (sabemos qué pasó y hasta hubo una mujer quemada que intentaba separar pero no vamos a victimizarnos)”.

En el mismo mensaje, asumieron responsabilidades y prometieron medidas para evitar nuevos episodios: “Nosotros vamos a hacernos cargo de lo nuestro y vamos a tomar medidas para que no vuelva a suceder, solo decirles que somos un equipo que venimos hace 10 años jugando y lamentablemente es la primera vez que pasa algo así. Volvemos a repetir, mil disculpas a la gente que fue a ver un partido de fútbol y terminó en lo que terminó. La banda del moy”, concluyeron.