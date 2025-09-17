El polémico video de los jugadores de Boca en el gimnasio que generó bronca en los hinchas

Sin competencias internacionales ni Copa Argentina entre semana, Boca se prepara para jugar el partido del próximo domingo frente a Central Córdoba a las 21:15 hs en La Bombonera y busca continuar con la mejoría de su racha. En esa línea, las redes sociales del club subieron un video de los jugadores entrenando en el gimnasio y un grupo selecto de personas fue muy crítico.

El video de los jugadores de Boca en el gimnasio

“Retomando”, escribió la cuenta oficial del club en X, antes Twitter y se ve a Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Milton Giménez y otros jugadores haciendo ejercicios con música de fondo. Rápidamente, el video tomó mucha repercusión en la red social, pero por las críticas.

“Ni uno solo hizo bien los movimientos”, “Nunca en mi vida vi tanta gente hacer mal los ejercicios, menos mal que son profesionales”, “Después nos preguntamos por qué se lesionan nuestros jugadores, acá está la respuesta”, escribieron algunos usuarios en los comentarios criticando fuertemente la técnica de los futbolistas y dejando entrever que la preparación física, para ellos, no es la ideal.

Boca medirá fuerzas con Aldosivi este domingo por la fecha siete del Torneo Clausura de la Liga Profesional. (Prensa Boca Juniors)

Cuándo juega Boca por el Torneo Clausura

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo no pierde hace 5 partidos por el campeonato doméstico y enderezó el barco después de conseguir la racha sin victorias más larga de su historia. Se encuentra tercero en el grupo A y segundo en la tabla anual, por ahora, clasificando a la próxima Copa Libertadores.

Los partidos que se le vienen serán importantes para poder sumar puntos e ir certificando su mejoría tanto en el juego como en los resultados.