El plantel de Independiente compartió un duro mensaje: “Insistimos en que el partido se suspendiera”

La decisión tomada por la CONMEBOL de dejar afuera de la Copa Sudamericana a Independiente, luego de los graves incidentes protagonizados por las hinchadas del Rojo y U de Chile, dejó un sinsabor y una profunda sensación de injusticia en el cuadro de Avellaneda.

Ya el club se pronunció sobre el hecho y pidió que se retirara del museo de la entidad todo aquello que tuviera que ver con la historia del Rey de Copas. También algunos jugadores, por cuenta propia, se expresaron sobre lo acontecido.

Este lunes, sin embargo, sorprendió la publicación de un video en las redes sociales de algunos jugadores, en el que se ve al plantel profesional en pleno parado detrás de los referentes actuales del club: Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello. Ellos tres fueron los encargados de leer un extenso texto en referencia a lo ocurrido. Un rato más tarde, desde la institución también compartieron el mensaje.

Qué dijeron los jugadores de Independiente

“Estamos atravesando un sentimiento de dolor e injusticia”, expresaba el comienzo del texto, que se enfocó en demostrar el descontento ante la decisión tomada por CONMEBOL, por no poder “disputar la clasificación dentro de un campo de juego”.

También señalaron que seguramente hoy “los hinchas visitantes que llegaron para agredir” deben estar festejando “que sus actos de violencia le dan como resultado el pase a cuartos”.

“Pedimos e insistimos en que el partido se suspendiera porque todo se estaba descontrolando y no tuvimos respuesta”, leyó Marcone. A la vez señalaron que el camino más justo hubiera sido la descalificación para ambos o disputar los 45′ restantes en campo neutral.

Otro de los puntos fuertes del mensaje es el pedido a los clubes y jugadores: “Les pedimos el apoyo que algún día podrán necesitar, porque este precedente nos guía hacia un lugar oscuro”.

“Esta resolución fue un golpe que no merecíamos, pero no debemos dejar que esto nos divida y nos detenga”, dijo Rey, a la vez que aseguró que el compromiso del plantel es seguir trabajando para seguir adelante con los objetivos.