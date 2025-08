El llamativo like de Franco Colapinto tras la polémica en F1 por su parada en boxes

Después del complicado Gran Premio de Hungría, Franco Colapinto volvió a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no fue por lo que pasó en la pista, sino por un simple gesto en redes sociales. El piloto argentino, que finalizó 18° tras sufrir dos largas y fallidas paradas en boxes, dejó un “Me Gusta” que no pasó desapercibido para sus fanáticos, y para su propio equipo.

El polémico like de Franco Colapinto

Colapinto reaccionó únicamente a una publicación en la cuenta oficial de la Fórmula 1, y no fue cualquier posteo: le dio like a un video que destacaba las impecables paradas en boxes de McLaren durante la carrera en Hungría. Tanto Lando Norris como Oscar Piastri fueron atendidos en 1,94 segundos, el mejor tiempo de la temporada hasta el momento.

Para algunos usuarios, el gesto fue interpretado como un mensaje indirecto, pero claro, hacia Alpine, su actual escudería, que lo perjudicó con detenciones excesivamente largas que terminaron afectando su rendimiento final. A diferencia de otras ocasiones, Franco no interactuó con ningún otro contenido de la F1 luego de la carrera, lo que alimentó aún más las sospechas.

Franco Colapinto y una carrera para el olvido en el Gran Premio de Hungría. Largó 14° y terminó 18° con dos malas paradas en boxes. (AP)

Una usuaria fue la primera en viralizar el “like” del argentino, comentando: “Me da una pena Franco likeando esto. Alguien lo puede hacer feliz.” A partir de ahí, las opiniones no tardaron en aparecer: “Ese like es un palo para Alpine”, “Solo quiere un auto que responda”, y “Que no te dé pena, es un mensaje para los propios”, fueron algunos de los comentarios que dominaron las redes.

me da una pena franco likeando esto alguien lo puede hacer feliz pic.twitter.com/EWYNdDZsxN — َ (@lhhloui) August 4, 2025

El enojo de los cercanos a Colapinto

El enojo con Alpine no se limitó solo a los fans. Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre y principal sponsor del piloto, también dejó entrever su malestar en redes sociales. Lo mismo hizo su mánager, Jamie Campbell-Walter, aunque más tarde borró su publicación.

Las fallas del equipo no solo afectaron a Colapinto. Pierre Gasly, su compañero, también tuvo una jornada para el olvido y terminó en el puesto 19. La sensación general es que la escudería francesa desaprovechó una oportunidad de sumar puntos y sigue sin encontrar regularidad en las estrategias de carrera.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

Con 14 fechas disputadas, la Fórmula 1 entra ahora en su tradicional receso de verano. La próxima cita será el Gran Premio de Países Bajos, del 23 al 25 de agosto, en el circuito de Zandvoort. Será una carrera especial: no solo por ser la “casa” de Max Verstappen, sino también por representar una oportunidad para que Alpine pueda redimirse tras el papelón en Hungría.

Franco Colapinto, por su parte, buscará dejar atrás el mal trago y reenfocarse para lo que será el último tramo de la temporada, que incluye 10 fechas más hasta el cierre del campeonato.