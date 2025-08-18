El llamativo gesto de Miguel Borja que asombró a los hinchas de River

River ganó frente a Godoy Cruz 4 a 2, se estableció como puntero en soledad de la zona B y el equipo de a poco parece encontrar su mejor versión. Sin embargo, Miguel Borja no está atravesando un buen momento de cara al gol y ayer en medio del partido, tuvo una actitud con los hinchas luego de errar un mano a mano.

El gesto de Borja con los hinchas de River

El partido se disputaba con normalidad y la pelota le había quedado al colombiano, que controló de cara al arco, pero un defectuoso remate hizo que el arquero de Godoy Cruz lo ataje. Rápidamente, ofuscado por no encontrar el gol, Borja, en medio del partido, miró a la tribuna y levantó los brazos pidiendo perdón.

🗣️ Borja le pidió DISCULPAS a la hinchada, tras una noche errática de cara al arco, y los fanáticos de #River le respondieron con APLAUSOS



🎙️ @PasoaPaso pic.twitter.com/Ettq2n9Ysl — TyC Sports (@TyCSports) August 18, 2025

Los fanáticos que estaban en la tribuna, devolvieron aplausos y le brindaron apoyo al delantero, a pesar de que es uno de los más resistidos. El jueves, frente a Libertad de Paraguay por Copa Libertadores, el futbolista tendrá la chance de poder destrabar su racha y empezar a amigarse con el gol, tal como le pasó a su compañero Sebastián Driussi desde el encuentro con Gimnasia de La Plata.

Miguel Borja marcó dos goles y le dio a River mucho más que una victoria frente a Libertad. (@RiverPlate)

Sobre el final, a pesar de la victoria, a Borja se lo vio afectado en la mitad de la cancha, dialogando con Matías Galarza Fonda.

Próximos partidos de River

Los últimos días de agosto tendrán partidos claves para el Millonario en todos los frentes.

vs. Libertad de Paraguay por Copa Libertadores, el 21/8 a las 21:30 hs.

vs. Lanús por Torneo Clausura, el 25/8, a las 21:15 hs.

vs. Unión por Copa Argentina, el 28/8 a las 21:15 hs.

vs. San Martín de San Juan por Torneo Clausura, con horario y día a definir.