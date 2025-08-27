El Gobierno habría tomado una decisión con la Selección Argentina y el Mundial 2026

Falta cada vez menos para que la Selección Argentina vaya por el bicampeonato mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Los jugadores ya piensan en la cita, el entrenador va evaluando las posibles listas y los medios se preparan para la cobertura del mismo. Sin embargo, un canal de televisión que suele transmitir los partidos, esta vez no podría hacerlo, por una decisión del Gobierno Nacional.

La decisión del Gobierno con el Mundial 2026

Según difundió TN, el Gobierno encabezado por Javier Milei estaría evaluando la chance de no comprar los derechos televisivos para transmitir la Copa del Mundo de la FIFA 2026. De ser así y confirmarse la decisión, sería la primera vez desde 1978 que TV Pública, no transmite el certamen.

La Copa del Mundo en la estética del 2026.

La chance se da por la premisa clara que tiene la gestión: achicar los gastos del Estado. Además, según el medio citado, el plan se da durante la intervención del oficialismo en Radio y Televisión Argentina y de Contenidos Artísticos e Informativos SAU. La decisión de esta acción, ahora a cargo de Carlos Curci, buscaría profundizar el recorte de la inversión que se destina a estos medios y reorganizar su estructura interna.

Milei e Infantino hablaron de fútbol y otros temas este lunes (Foto: Twitter @madorni).

De todas maneras, la transmisión del Mundial 2026 estará en más canales de TV. Telefe y TyC Sports son los que estuvieron a la vanguardia en el último tiempo, compitiendo por ser el canal de la Selección Argentina.

Cuándo juega la Selección Argentina

El conjunto albiceleste lideró la clasificación de principio a fin: cuatro fechas antes ya estaba clasificado para la cita mundialista y ahora está en el primer puesto de la tabla con 35 puntos. Pero todavía deberá afrontar dos jornadas para sellar oficialmente las Eliminatorias CONMEBOL.

Otros países se jugarán su última chance para poder estar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, pero Lionel Scaloni podrá aprovechar para seguir probando jugadores, y afianzando al equipo. El primer rival será Venezuela de local el jueves 4 de septiembre a las 20:30 hs. Este encuentro también podría significar el último partido de Lionel Messi en el país.

Cinco días después, el martes 9, visitará a Ecuador a las 20:00 hs. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece es el que ocupa el segundo puesto en este momento y se perfila como una de las selecciones latinoamericanas que mejor competirá en los próximos años.