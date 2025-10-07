El gesto del plantel de Boca con Miguel Ángel Russo en medio de su delicado estado de salud

El fútbol argentino y el mundo Boca se mantienen expectantes por los problemas de salud que está atravesando Miguel Ángel Russo. El domingo pasado, tras la victoria frente a Newell´s, algunos jugadores y Claudio Úbeda le dedicaron el partido al DT, que tuvo contacto con el cuerpo técnico el sábado. En ese contexto, ahora se dio a conocer otro emotivo gesto de los futbolistas con su cabeza de grupo.

El gesto de los jugadores de Boca con Miguel Ángel Russo

Según lo que difundió A24, los referentes del plantel de Boca habrían intentado organizar una visita al domicilio de Russo para acompañarlo en este delicado momento. Sin embargo, esta chance se terminó declinando por recomendación médica, pero los futbolistas no quisieron dejar pasar la oportunidad de mandarle fuerzas a Russo y lo hicieron mediante un video con mensajes de apoyo y aliento.

Boca por el Torneo Clausura.

Boca emitió un comunicado sobre la salud de Miguel Ángel Russo

El mensaje publicado en redes sociales reza: “El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento".

La dedicatoria de Paredes y Úbeda a Russo

Tras la contundente victoria de Boca frente al equipo rosarino, Paredes se refirió a la situación que enfrenta el DT y le dejó unas palabras de cariño: “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza".

Leandro Paredes. Boca Juniors vs Union de Santa Fe. Fecha 2 Torneo Clausura Liga Profesional Argentina.

Por su parte, el Sifón, que es su mano derecha en el cuerpo técnico y quien está llevando adelante la labor de principal, habló en conferencia de prensa y subrayó: "Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV“.

Qué le pasó a Miguel Ángel Russo

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, ha estado internado recientemente debido a una infección urinaria y un cuadro de deshidratación. A principios de septiembre de 2025, Russo fue hospitalizado en el Instituto Fleni por una infección urinaria detectada durante estudios de rutina. En esa ocasión, recibió tratamiento con antibióticos e hidratación intravenosa.

Posteriormente, a fines del mes pasado, fue nuevamente ingresado en la misma clínica por un cuadro de deshidratación.