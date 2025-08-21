El gesto de Gonzalo Bonadeo ante el insólito pedido de un atleta argentino: “Va a parecer un chiste...”

El bonaerense Juan Arriéguez obtuvo el oro en los II Juegos Panamericanos Junior, que se llevan adelante en Asunción, Paraguay, en la disciplina lanzamiento de bala. Sin embargo, sorprendió con la inesperada y para nada positiva situación que atraviesa.

El chico de 21 años, oriundo de Chillar, se destacó con su performance, cuando registró 18,39 metros en su último intento para hacerse con la medalla dorada.

Durante una entrevista con Gonzalo Bonadeo, el joven manifestó el orgullo que le da representar a nuestro país en esta competencia, a la vez que avanza de manera notable en su carrera. Pero, al mismo tiempo, resaltó las problemáticas que los atletas argentinos deben atravesar. Un flagelo ya histórico que ningún Gobierno pudo resolver.

El insólito pedido de un atleta argentino

Bonadeo es, sin dudas, uno de los periodistas más preparados si de atletismo hablamos. Por ende, conoce las limitaciones con las que los deportistas deben lidiar.

“¿Qué es lo que necesitás?“, le preguntó, sabiendo que seguramente serían cosas básicas del entrenamiento. La respuesta, de todos modos, lo descolocó. ”Bueno, va a parecer un chiste, pero no tengo balas", respondó Arriéguez, portando el oro que había recibido minutos atrás.

Mientras Bonadeo largaba una carcajada claramente generada por lo ridículo del contexto, el atleta contaba que estaba entrenando con las balas que le prestó Germán Lauro, exlanzador y una de las grandes estrellas del atletismo argentino.

“Estoy usando dos balas prestadas por Germán Lauro. Es un orgullo para mí poder entrenar con cosas que él utilizó. Pero para mí sería genial poder tener una bala propia”, explicó.

Enseguida y sin dudarlo el periodista le dijo: “Contás con eso, Juan. Lo vamos a resolver prontito, que no sea una, que sean dos o tres”. Una vez más, el medio resuelve con gestos responsabilidades ajenas y fundamentales para respaldar el deporte nacional.