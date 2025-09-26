El futuro de Miguel Ángel Russo en Boca: ¿decisión de Riquelme?

El mundo Boca en los últimos días se encuentra muy pendiente a lo que sucede con la salud de su entrenador, Miguel Ángel Russo, que se encuentra hospitalizado. La discusión sobre si tiene que seguir al mando del equipo porque es su deseo y le hace bien, se cruza con la opinión de otros que consideran que no tiene que estar al mando del equipo para cuidar su salud completamente. Más allá de los puntos de vista, las decisiones están en manos del propio DT y su familia.

Qué pasará con Russo en Boca

De acuerdo a lo que informó el sitio deportivo Olé, las cosas en Boca están por cambiar. "Algunos cerca de Boca Predio indican que no falta mucho para que Russo tenga que discontinuar su tarea en el club. Al menos en el día a día, y que, en principio, delegue de manera más permanente su función en manos de sus colaboradores", expresó el medio.

Miguel Ángel Russo fue internado nuevamente este miércoles y no dirigió la práctica de Boca. (Fotobaires)

“Como fuere, todos saben que, más temprano que tarde, se dará el cambio de timón, a la espera que Russo pueda mejorar y seguir adelante, aunque lejos de un campo de juego", concluyó el medio.

El ahora ex DT Miguel Russo junto a Juan Román Riquelme.

Cuáles son los próximos partidos de Boca

El entrenador no estaría en el próximo partido frente a Defensa y Justicia en Varela, y el equipo estará liderado por Claudio Úbeda. Lo que pasará con el banco de Boca luego del próximo sábado es una incógnita, pero los partidos que se le vienen son los siguientes:

vs. Defensa y Justicia, sábado 27/9 a las 19:00 hs

vs Newell’s, domingo 5/10 a las 19:00 hs

vs. Barracas Central, sábado 11/10 a las 14:30 hs

En las últimas semanas, el equipo mostró una mejoría en el juego y en los resultados. El Xeneize pasó de sufrir la peor racha sin victorias de su historia, pero ahora hace cinco partidos que no pierde.