El exfutbolista de Boca que ganó la Copa Libertadores y hoy es cantante de salsa y reggaeton

La Copa Libertadores ha consagrado a figuras inolvidables en el fútbol sudamericano, y entre ellas está el nombre de un jugador quien brilló en 2008 con Liga de Quito y levantó el trofeo más prestigioso del continente. Pero su historia deportiva no comenzó allí: antes de consagrarse, tuvo un breve paso por Boca Juniors.

Quién es el ex Boca que ahora canta reggaeton

Nacido en Ambuquí, Ecuador, Joffre Guerrón soñaba desde joven con convertirse en futbolista profesional. Tras debutar en Aucas, llegó a la Reserva de Boca con la ilusión de ganar rodaje y dar el salto a la Primera. Sin embargo, no logró consolidarse y, en 2006, partió a préstamo a Liga de Quito. Esa decisión cambiaría su destino: con el equipo ecuatoriano se convirtió en figura y fue clave en la histórica conquista de la Copa Libertadores 2008.

El exfutbolista de Boca que ganó la Copa Libertadores y hoy es cantante de reggaeton

Su carrera luego lo llevó a jugar en España, Brasil, China y México, acumulando experiencia y dejando su huella en distintos países. Finalmente, tras años de recorrido internacional, decidió colgar los botines.

Su nueva vida lejos del fútbol

Hoy, lejos de las canchas, Guerrón encontró nuevas pasiones. Aunque no lo hace de manera profesional, disfruta de cantar reggaetón y salsa con amigos e incluso llegó a grabar algunas canciones.

El exfutbolista de Boca que ganó la Copa Libertadores y hoy es cantante de reggaeton

“Tengo amigos que tienen grupos de música, en mis momentos libres me dedico a cantar con ellos, por eso cuando puedo aprovecho para ponerme a cantar, tengo varias canciones que he grabado, pero no hay planes de disco, ni de dedicarme a eso, una vez que deje el fútbol, mi idea es llegar a ser un empresario de bienes raíces en Ecuador”, explicó en su momento el ex Boca.

Más enfocado en su presente, invierte el dinero que ganó como futbolista en bienes raíces y emprendimientos gastronómicos. En ese camino abrió su propio restaurante, bautizado “El Gol de Guerrón”, mientras comienza a dar sus primeros pasos en el mundo inmobiliario.

Así, aquel delantero que alguna vez soñó con triunfar en Boca, y que se convirtió en campeón continental con Liga de Quito, hoy encontró un nuevo lugar.