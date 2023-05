El error de Armani y el festejo de Pratto: lo que dejó el electrizante empate entre River y Vélez

Aunque resultó poco convencional ver a dos clubes de su talla jugar un lunes, lo cierto es que River y Vélez dieron un electrizante espectáculo que sorpredió a más de uno. Fue empate 2 a 2 en el José Amalfitani en un partido de ida y vuelta que tuvo de todo.

Con este encuentro se dio cierre a la fecha 18 de la Liga Profesional. River podría haber aprovechado más la derrota del segundo en la tabla, San Lorenzo, y sacarle mayor ventaja, pero los del Fortín no lo permitieron. Ahora, la diferencia entre Millonarios y Cuervos es de seis puntos.

Los goles de River los hicieron Robert Rojas y Lucas Beltrán, mientras que los de Vélez fueron convertidos por Lucas Pratto y Francisco Ortega. Si bien los de Núñez estuvieron dos veces en ventaja no supieron liquidar el marcador.

El segundo gol de Vélez tuvo como coprotagonista al propio arquero de River, Franco Armani, que no tuvo rápida reacción y no supo que hacer ante un verdadero bombazo. No son los mejores días para Armani, quien había cometido un grosero error frente a Sporting Cristal con un despeje que terminó en gol de los peruanos.

De Vélez hay que decir que atraviesa un presente poco favorable, a la espera que Ricardo Gareca, ídolo de la casa, pueda revertirlo. El equipo lleva nueve partidos sin victorias y desde la vuelta del “Tigre” sólo pudo ganar una vez: 4-0 vs. Central Córdoba de Santiago del Estero, el pasado 21 de marzo.

El gol de Pratto: la infalible ley del ex

Pratto gritó su gol con todo ante la popular y tribuna de Vélez, señalándose el oído, exigiendo los gritos de aliento y a modo de reclamo, considerando que muchos velezanos todavía lo resisten.

La furia pudo más que el recuerdo de su paso por River -muchos jugadores evitan gritar los goles a sus exclubes-. En este caso fue el primer gol que Pratto le hizo a River tras su paso por el Millonario (2018-2020). Para los de Núñez, el “Oso” jugó 109 partidos y anotó 26 goles, levantando cuatro títulos: Supercopa 2018, Libertadores 2018, Recopa 2019 y Copa Argentina 2019.