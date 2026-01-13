El entrenador de rugby Emilio Valdez vuelve a Los Teros

Los Teros RC que milita en la Unión Andina de Rugby, anunció que el experimentado entrenador Emilio Valdez vuelve a esa institución.

“Nos llena de alegría anunciar que Emilio Valdez regresa nuevamente a casa para integrarse al staff de trabajo” anunció la entidad local.

Valdez es un entrenador con experiencia en la Unión Argentina de Rugby (UAR), Las Yaguaretés, el seleccionado Los Naranjitas, el Seleccionado Femenino de Tucumán y Club Universitario de Tucumán, con paso previo por los Teros en el año 2017.

La entidad destacó que “es un orgullo para nuestra familia Albinegra tenerte nuevamente en casa, aportando tu experiencia y compromiso al crecimiento del rugby Catamarca”.