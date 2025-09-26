El duro testimonio de Franco Colapinto recordando sus inicios: “Nadie me cuidaba”

Franco Colapinto sorprendió con una anécdota sobre sus inicios en el automovilismo europeo durante su participación en el podcast oficial de la categoría, Beyond The Grid. Allí recordó el sacrificio que tuvo que hacer desde muy chico para hoy en día poder estar en la Fórmula 1.

El día que lo retaron en la frontera

En particular, rememoró un episodio en el que a sus 14 años tuvo que cruzar la frontera en Inglaterra con su equipo de mecánicos, pero al presentar el pasaporte, una oficial lo frenó por su edad: “No podés estar acá, tenés que estar en el colegio”.

Colapinto y sus confesiones (Captura)

El argentino, que estaba viajando con la autorización de sus padres, recordó entre risas la actitud de la mujer: “Estaba enojada y parecía que era mi mamá”. También contó la respuesta que le dio en el momento: “Sí, pero estoy haciendo lo que amo. Para mí la mejor escuela es vivir una vida que nunca imaginaste o que nadie más está viviendo”.

Colapinto y un buen arranque se sábado en Bakú (Alpine)

La soledad en Europa y la falta de amigos

El nacido en Pilar también recordó lo complicado que fue para él mudarse de Argentina a Italia siendo adolescente: “No tenía realmente ningún amigo. Yo estaba en un lugar que era como una fábrica, no había nada que pareciera un gimnasio”.

El entrevistador le replicó: “Franco, tenías 14 años, ¿quién te cuidaba?“, a lo que el argentino le contestó: ”No, no. Nadie. Yo no tenía mánager, así que estaba solo. Me gustaba trabajar con los mecánicos a diario, iba al taller y estaba con ellos. Nadie me cuidaba“.

La actualidad de Colapinto en la Fórmula 1: qué carreras se le vienen

Todo ese sacrificio le sirvió para estar en la máxima categoría de automovilismo a nivel mundial con apenas 22 años y ser una de las grandes promesas del futuro. Las próximas carreras que tiene con Alpine son las siguientes:

Singapur - Singapur: del 3 al 5 de octubre

Estados Unidos - Austin: del 17 al 19 de octubre

México - Ciudad de México: del 24 al 26 de octubre

Brasil - San Pablo: del 7 al 9 de noviembre

Estados Unidos - Las Vegas: del 20 al 22 de noviembre

Qatar - Lusail: del 28 al 30 de noviembre

Abu Dhabi - Yas Marina: del 5 al 7 de diciembre