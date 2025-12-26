El doloroso posteo de la mamá de la campeona de gimnasia rítmica que murió a los 18 años en Brasil: “Nuestra hija se durmió”.

El mundo del deporte en Brasil quedó sacudido en las últimas horas al confirmarse el fallecimiento de Isabelle Marciniak, una joven promesa y campeona juvenil de gimnasia rítmica.

Brasil: falleció una joven promesa de la gimnasia rítmica. Isabelle Marciniak (Foto: X)

Tenía 18 años y atravesaba un Linfoma de Hodgkin. La noticia generó una fuerte conmoción y su familia la recordó con emotivos mensajes de despedida en las redes sociales.

El doloroso mensaje de la madre de Isabelle, la campeona brasileña de gimnasia rítmica

“Nuestro día amaneció más triste. Nuestra querida hija Isabelle se durmió hasta la muerte. Hoy descansa tras un año de lucha por la vida. Jehová recordará su amor, fe y fidelidad hasta el final”, expresó Michelle, la madre de la deportista, en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Con el correr de las horas, la mujer también replicó los mensajes de despedida que compartieron familiares, amigos e incluso distintos medios de comunicación de Brasil. Su esposo, Marcelo, realizó el mismo gesto en sus redes.

La emotiva despedida de los padres de la joven gimnasta rítmica.

Isabelle, a quien todos conocían como “Isa” o “Belle”, fue despedida y sepultada este jueves en Araucária, su ciudad natal ubicada en la región metropolitana de Curitiba. Desde el ámbito deportivo y entre sus afectos la evocaron como una joven comprometida, valiente y una verdadera inspiración para las nuevas generaciones.

El comunicado oficial que confirmó el fallecimiento de Isabelle Marciniak

La Federación Paranaense de Gimnasia ratificó el fallecimiento y manifestó su profundo pesar, acompañando a la familia, amistades, compañeras y entrenadores de la joven deportista. “Que su historia, su pasión por el deporte y su recuerdo permanezcan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana y transformación. Nuestras condolencias. Descanse en paz”, expresaron a través de sus redes sociales.

Marciniak había mostrado su talento desde muy temprana edad dentro de la gimnasia rítmica. En 2021 se consagró campeona brasileña juvenil en el concurso completo del Campeonato Nacional, certamen en el que además obtuvo la medalla de plata en la disciplina de “cinta” y se quedó con el primer puesto en la prueba de pelota.

A lo largo de una trayectoria breve pero destacada, acumuló múltiples títulos en competencias regionales y nacionales. Uno de sus logros más recientes fue en 2023, cuando se coronó campeona junto al trío adulto del Club Agir de Curitiba, institución a la que representó con orgullo hasta el final.