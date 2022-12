El delantero francés Ousmane Dembélé y una sorprendente frase: “Sería lindo que Messi ganara un Mundial”

Ousmane Dembélé es una de las estrellas de Francia y se prepara para la final de este domingo contra la Selección Argentina. En conferencia de prensa, el delantero de 25 años sorprendió al señalar que: “Sería lindo que Messi ganara un Mundial”.

Dembelé jugó con Lionel Messi en el Barcelona y, a considerar por sus dichos y halagos, le tiene gran estima, de hecho el capitán argentino le dio sus primeros consejos en España.

“Somos el equipo de Francia, en la final de la Copa del Mundo, luchamos por nuestro país, nuestro equipo, nuestro viaje. Todos los jugadores, todos los franceses quieren ganar, estar orgulloso de tenernos una tercera estrella”, aclaró el delantero.

No obstante, reconoció: “Con su gran trayectoria, sería bonito que ganara un Mundial, pero nosotros también lo queremos”.

Acerca del secreto para frenar al crack rosarino, mencionó: “Es difícil contrarrestarlo, pero tenemos que asegurarnos de que toque la menor cantidad de balones porque es muy peligroso”.

Dembelé y Messi en Barcelona.

Respecto de su relación con la “Pulga” en el Barsa, contó: “Pasé cuatro años geniales con él, es un jugador extraordinario, uno de los jugadores que me hizo amar el Barsa con Andrés Iniesta. Estoy muy contento de haberlo tenido como compañero. Es muy sencillo, tranquilo, ayuda enormemente a los jóvenes”.

Y agregó: “Llegué a los 20 años, me gustaba gambetear solo. Me dijo que estuviera más tranquilo, que hay veces para gambetear, otras para pasar”.

“Me he sentido bien desde el inicio del Mundial, estoy feliz. Me siento importante en el equipo. Puedo hacerlo aún mejor, en el aspecto ofensivo, pero el equipo es más importante. Cada vez que ayudo, pienso en el equipo más que en mis estadísticas personales. Después, es cierto que me falta un pequeño objetivo”, lamentó, teniendo en cuenta que sólo tiene cuatro goles en 34 partidos.

Cómo analiza Dembelé la final contra Argentina

En otro orden, le restó importancia al virus del camello que complicó a Kingsley Coman, Raphael Varane e Ibrahima Konaté, ausentes en el entrenamiento de este viernes: “No le tenemos miedo al virus y no nos preocupa. Esperamos que todos estén mejor para la final”.

Respecto de la presencia o no de Karim Benzema en la final, sobre lo que el técnico Deschamps no quiso hablar, el jugador dijo: “No soy entrenador, no es una decisión mía. Creo que se ha lesionado”. En realidad, Benzema se encuentra recuperado pero los medios franceses hablan de una supuesta interna entre el entrenador y el ganador del Balón de Oro.

Dembelé habló sobre la final del domingo.

También fue consultado en relación a las críticas que se le viene haciendo al equipo argentino en relación a su comportamiento para con sus rivales: “No, no creo que lo hagan por despecho. Tienes que ser agresivo y ser receptivo. Esperamos contrarrestarlos, hacer un buen partido. Es un buen cartel y espero que sea una buena final”.

Por último, habló de las últimas actuaciones de Julián Álvarez, titular en los últimos cuatro compromisos de la “albiceleste”. “Es muy buen delantero, corre mucho, trae mucho, releva con sus llamadas, sus corridas, libera espacio para Lionel Messi y los demás. Ya lleva cuatro goles pero espero que el domingo no esté en llamas”, concluyó.