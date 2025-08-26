Di María apuntó contra Boca por los fallos arbitrales: “Deberíamos hablar del...”

Desde que llegó Ángel Di María a Rosario Central, los fallos arbitrales a favor del Canalla fueron puestos sobre la mesa porque hubo algunos que fueron muy polémicos. Hoy, en conferencia de prensa, el Fideo se refirió a las especulaciones que hay sobre las decisiones y habló sobre un supuesto beneficio que tuvo Boca en la última fecha contra Banfield.

Qué dijo Ángel Di María sobre los fallos arbitrales

El penal en la primera fecha frente a Godoy Cruz y en la segunda contra Lanús, fueron los dos principales motivos que llamaron la atención de los seguidores del fútbol argentino, que rápidamente manifestaron el descontento por los arbitrajes que supuestamente están a favor de Rosario Central. Esto trascendió y hoy le llegó la pregunta al campeón del mundo, que respondió y le pasó la pelota al Xeneize: “Lo de los penales es siempre lo mismo. Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca que para mí fue falta antes del gol de Merentiel. Si tuviéramos ayuda, estaríamos primeros”.

Qué reclamó Banfield y Di María en el gol de Merentiel

El Xeneize atacaba y no podía llegar al gol hasta que Leandro Paredes le dio un pase en profundidad a Brian Aguirre, que la peleó y sacó el centro que controló Miguel Merentiel y luego empujó a la red. Pero lo que reclamaron los jugadores del Taladro es que el uruguayo llegó muy solo al área chica por una falta que le hizo a Alexis Maldonado en el trayecto. El árbitro esperó la comunicación del VAR, y finalmente concedió el gol.