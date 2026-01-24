Deportivo Amaicha jugará en Andalgalá por la tercera fecha

Club Deportivo Amaicha confirmó día, fecha, lugar y horario para su segundo partido correspondiente a la tercera fecha, que se jugará en la cancha de Gimnasia y Tiro de Andalgalá, Catamarca, el próximo 31 de enero, a las 17 horas. Desde el club adelantaron que será “un lindo viaje” e invitaron a la hinchada a acompañar al equipo en esta nueva salida.

Balance del debut

En el repaso del arranque del torneo, el Deportivo Amaicha señaló que en su primera fecha consiguió un empate tras un partido “raro”, pero con dominio de la pelota y una idea clara: “jugar un fútbol vistoso y protagonista”.

El equipo comenzó 1 a 0 abajo, lo igualó “con carácter” y, cuando parecía que podía darlo vuelta, una expulsión condicionó el tramo final.

Lo que viene

El mensaje remarcó que todavía hay aspectos por corregir, pero también sostuvo una confianza plena en el grupo y en el proceso. El cuerpo técnico busca que con el correr de los partidos se note cada vez más un estilo de juego definido, con la expectativa de que esa identidad también se traduzca en resultados.

Agradecimiento

El club destacó una cancha llena y un “marco espectacular”, con público de Amaicha, Santa María y otros puntos, y agradeció a la hinchada. También reconoció a @oficialboulevardnorte por el alquiler de la cancha “en tan buenas condiciones”.