De qué murió el periodista deportivo Guillermo Salatino, la voz del tenis

El deporte está de luto luego de que se conoció la triste noticia de la muerte de Guillermo Salatino, el periodista que fue una figura emblemática del deporte y la voz principal del tenis tanto nacional como internacional. Tenía 80 años y sufrió un paro cardíaco.

El periodista falleció el sábado en la Clínica La Trinidad de San Isidro, tuvo un paro cardíaco cuando se realizaba estudios prequirúrgicos para una cirugía de cadera programada para la semana que viene.

En su pasado fue tenista amateur, y con su experiencia y técnica se transformó en un referente de ese deporte. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) despidió al hombre que fue su voz por casi 50 años.

“Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo”, escribieron en las redes sociales desde la Asociación.

Se fue Guillermo Salatino, la voz del tenis argentino. (Archivo)

“Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, expresaron con tristeza miembros de la AAT.

La trayectoria de Guillermo Salatino

Nació el 21 de septiembre de 1945. Estudió en la Escuela del Círculo de Periodista Deportivos. Además, tuvo su carrera como jugador de tenis, en donde compitió en Primera División del Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC).

Guillermo Salatino

Fue parte de Radio La Red y de Competencia de Radio Continental con Víctor Hugo Morales. Fue la voz del tenis haciendo seguimiento de los jugadores nacionales en las competencias por el mundo.

Fue padre de tres hijas y tenía 10 nietos. Su última cobertura fue la final de la Copa Davis 2025 en Bologna, a pesar de haberse retirado mucho antes de las coberturas.