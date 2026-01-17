Cómo será el calendario del fútbol argentino en 2026: los ocho torneos domésticos que se disputarán

En un año cargado por la llegada del Mundial 2026, el fútbol argentino ya tiene designados cómo serán los ocho torneos domésticos que se disputarán a lo largo de este año y se sumarán a la Copa Libertadores y Sudamericana. Todo fue a dado a conocer por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La temporada 2026 será una de las más intensas de la historia reciente del fútbol nacional. Con la atención puesta tanto en el certamen mundialista como en la actividad local, la AFA confirmó un calendario que pondrá a prueba la capacidad de los planteles y la gestión de los clubes para afrontar múltiples competiciones en paralelo. El anuncio de los fixtures y formatos para cada torneo generó expectativas entre hinchas, jugadores y cuerpos técnicos, ya que el año estará repleto de desafíos, viajes y definiciones.

El calendario argentino se estructuró para adaptarse a las fechas del Mundial, por lo que varias competencias tendrán ajustes en sus inicios y finales. Además de la tradicional participación en los torneos continentales, los equipos deberán planificar cuidadosamente sus planteles y rotaciones para llegar en óptimas condiciones a cada instancia decisiva.

El Torneo Apertura y Clausura marcarán el pulso de la temporada, junto con la Copa Argentina y el Campeonato de Liga.

Los ocho torneos domésticos que se disputarán en 2026

La actividad anual comenzará con el Torneo Apertura, cuya primera jornada está programada para el último fin de semana de enero. El formato mantendrá la fase regular de 16 fechas y los playoffs entre los ocho mejores de cada zona para definir al campeón. Paralelamente, se desarrollará el Campeonato de Liga, una tabla anual que suma los puntos obtenidos en las fases regulares del Apertura y el Clausura, premiando al equipo más regular de la temporada.

A lo largo del primer semestre también se pondrá en marcha la Copa Argentina, tradicional certamen federal que se extenderá durante todo el año. Tras el receso por el Mundial, el segundo semestre arrancará con el Torneo Clausura, que repetirá el formato del Apertura y servirá de antesala para la definición de los títulos principales.

El calendario local se completará con el Trofeo de Campeones, que enfrentará a los ganadores del Apertura y el Clausura una semana después de la finalización de este último. Las otras tres competencias de la temporada serán la Supercopa Internacional (entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata), la Supercopa Argentina (Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Estudiantes de La Plata) y la Recopa de Campeones, que sumará a Independiente Rivadavia, el ganador de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional en un nuevo cruce de alto voltaje.

El fútbol argentino afrontará un año de alta exigencia, con definiciones en todos los frentes y la expectativa por el Mundial.

El desafío de un calendario cargado para los clubes argentinos

La simultaneidad de ocho torneos domésticos con las competencias sudamericanas exigirá una planificación minuciosa por parte de los clubes argentinos. La gestión de los planteles, las rotaciones y la administración de los viajes serán clave para mantener la competitividad a lo largo de un año con partidos casi todas las semanas. Los entrenadores deberán priorizar objetivos, mientras que los equipos de menor presupuesto buscarán dar sorpresas aprovechando la gran cantidad de encuentros.

El 2026 presenta así un panorama de máxima exigencia para el fútbol argentino, en un contexto donde cada título y clasificación puede marcar la diferencia en la historia de las instituciones. Para los hinchas, la temporada promete emociones fuertes y la posibilidad de ver a sus equipos pelear en múltiples frentes.