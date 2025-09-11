Cuartos de final de Copa Libertadores: cuándo juegan los equipos argentinos

Cuatro equipos argentinos están en los cuartos de final de Copa Libertadores y a pesar de que el fin de semana juegan por el torneo local, la prioridad para todos es el certamen continental. River, Racing, Vélez y Estudiantes van por la gloria máxima, pero todos tienen paradas muy difíciles. Cuándo juegan.

Racing vs Vélez: el duelo de argentinos

Los primeros en tener actividad en la copa, serán los de Avellaneda y Liniers, que se enfrentarán en el Amalfitani por la ida de los cuartos de final, el próximo martes 16/09 a las 19:00 hs. Sin público visitante, esta llave entre equipos nacionales permite que haya un argentino en semifinales sí o sí.

Racing y Vélez se enfrentan en cuartos.

Las realidades son totalmente distintas. Los dirigidos por Gustavo Costas no encuentran el rumbo en el Torneo Clausura, pero el equipo por Copa Libertadores muestra algo distinto. Por su parte, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto se posicionó como uno de los mejores del país producto de su buen juego y de los títulos que obtuvo en el último tiempo.

River vs Palmeiras: la llave de cuartos

Podríamos estar hablando de la final, pero el sorteo lo dispuso de esta manera. El Millonario y el Verdao se enfrentarán el próximo miércoles 17/09 a las 21:30 en el Estadio Monumental en un duelo que reúne a dos de los equipos que dominaron el continente durante los últimos años.

Gallardo analiza la situación de los seleccionados (River)

Los de Marcelo Gallardo todavía siguen luchando contra la irregularidad y buscan mantener su mejor versión con el paso del tiempo. Por el otro lado, los brasileños, a pesar del enojo de su gente con el entrenador Abel Ferreira, se encuentran en la tercera posición de su torneo e intentando eliminar todo rumor sobre cierta crisis interna entre el cuerpo técnico y los dirigentes.

Estudiantes vs Flamengo: el Pincha va por el batacazo

El próximo jueves 18/09, a las 21:30, Estudiantes de La Plata visitará a Flamengo en el Maracaná con el objetivo de sacar un resultado que lo deje bien parado para la vuelta en Argentina. El poderío económico y futbolístico del Mengao lo posiciona como uno de los máximos candidatos a ganar la copa, pero el Pincha, no será para nada fácil.

Fabricio Pérez. Estudiantes de La Plata vs Independiente Rivadavia de Mendoza. Fecha 4 Torneo Clausura Liga Profesional Argentina.

Los de Eduardo Domínguez, con sus armas y acostumbrados a estas noches de Copa Libertadores, definen en su estadio y saben que a pesar de no ser los candidatos en la serie, tranquilamente pueden avanzar de ronda.