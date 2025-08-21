Cuántos hinchas de la U de Chile hay heridos: cómo es el estado de salud de cada uno

La violencia se apoderó del fútbol una vez más y lo que se vivió ayer en la cancha de Independiente quedará en los libros de la historia negra del fútbol sudamericano. Hay 19 hinchas de Universidad de Chile que están siendo atendidos y uno de ellos, muy grave.

Cómo es el estado de salud de los hinchas chilenos

Según el reporte difundido, son 19 los hinchas chilenos heridos y uno de ellos en situación delicada. Están internados en el Hospital Fiorito y la Fiscalía 4 de Avellaneda lleva la causa que actualmente cuenta con 111 detenidos, según lo confirmó Ariel Alarcón, agregado de la policía chilena en Buenos Aires.

Avellaneda. Incidentes en Independiente - U. de Chile. (Clarin)

Nombres e información oficial de los hinchas heridos

Según el reporte del Hospital Fiorito de Avellaneda, estos son los hinchas de la U que tuvieron que ser atendidos.