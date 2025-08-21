Deportes / Independiente

Cuántos hinchas de la U de Chile hay heridos: cómo es el estado de salud de cada uno

Se conoció el parte oficial sobre los heridos y su estado de salud tras los incidentes ocurridos en Avellaneda. Hay 111 detenidos.

Redacción Vía País
Redacción Vía País

21 de agosto de 2025,

Cuántos hinchas de la U de Chile hay heridos: cómo es el estado de salud de cada uno
Escándalo. El partido entre Independiente y la U. de Chile suspendido por serios incidentes. (Gentileza Clarín)

La violencia se apoderó del fútbol una vez más y lo que se vivió ayer en la cancha de Independiente quedará en los libros de la historia negra del fútbol sudamericano. Hay 19 hinchas de Universidad de Chile que están siendo atendidos y uno de ellos, muy grave.

Cómo es el estado de salud de los hinchas chilenos

Según el reporte difundido, son 19 los hinchas chilenos heridos y uno de ellos en situación delicada. Están internados en el Hospital Fiorito y la Fiscalía 4 de Avellaneda lleva la causa que actualmente cuenta con 111 detenidos, según lo confirmó Ariel Alarcón, agregado de la policía chilena en Buenos Aires.

Avellaneda. Incidentes en Independiente - U. de Chile. (Clarin)
Avellaneda. Incidentes en Independiente - U. de Chile. (Clarin)

Nombres e información oficial de los hinchas heridos

Según el reporte del Hospital Fiorito de Avellaneda, estos son los hinchas de la U que tuvieron que ser atendidos.

  • Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.
  • Jaime Mora, cirugía por fractura.
  • Pablo Mora, politraumatismo.
  • Brayan Martínez, apuñalado.
  • Ignacio Castro, sutura en la cabeza.
  • Diego Trujillo, politraumatismo.
  • Sebastián Aliste, politraumatismo.
  • Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.
  • Hian Abreu, politraumatismo.
  • Carlos Mesa, politraumatismo.
  • Román Silva, politraumatismo.
  • Victoria Neira, politraumatismo.
  • Andrés Villlalobos, traumatismo de cráneo (en observación)
  • Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo
  • Renato Urbina, traumatismo de cráneo
  • Joaquín Vaina, politraumatismo
  • Rubén Torres, politraumatismo
  • José Acuiada, politraumatismo
  • Patricio Valenzuela, politraumatismo

Temas Relacionados

MÁS DE Independiente
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS