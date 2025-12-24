Cuánto van a cobrar los jugadores profesionales del fútbol argentino en 2026

Mucho se habla sobre los sueldos que tienen los jugadores profesionales de fútbol en todo el mundo y también en el fútbol argentino. La realidad es que es difícil llegar a descifrar las cifras que perciben porque además de los contratos profesionales, algunos futbolistas tienen ingresos por su imagen, sponsors y premios por productividad.

Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino, publicó el listado de los sueldos básicos que tiene que tener cada jugador, según la categoría en la que juegue. Este parámetro, aunque lejos, es más que nada para los deportistas del ascenso o para los juveniles que están empezando su carrera profesional.

Cuánto gana un jugador del fútbol argentino según la categoría

De acuerdo a lo que publicó la AFA, este es el sueldo básico de los jugadores del fútbol local, incluyendo al femenino:

Primera División: $1.620.000

Primera Nacional: $1.032.000

Primera B: $856.000

Federal A: $856.000

Primera C: $786.000

Femenino: $786.000

Nueva pelota del fútbol argentino.

Más allá de esta disposición de la casa madre del fútbol en Argentina, muchas veces estos valores no son respetados. Principalmente en el ascenso, los futbolistas generalmente firman los contratos, pero no perciben sus sueldos como corresponde por las dificultades económicas de los clubes.

Esto genera que los profesionales se tengan que buscar otros empleos para poder subsistir o que también muchos queden en el camino.

La sede de la AFA en calle Viamonte.

Más allá del fútbol: juega en Barracas y se recibió de abogado

El delantero de Barracas Central, Facundo Bruera, aprovechó las vacaciones del fútbol argentino para alcanzar un logro trascendental: se recibió de abogado. El futbolista de 27 años compartió su felicidad en las redes sociales tras rendir el último examen de graduación.

Bruera se fotografió en la puerta de la Universidad de La Plata, rodeado del tradicional festejo académico con huevos y harina que marcan el final de la carrera universitaria. En las imágenes, posó con carteles que combinaban su pasión por el fútbol y su reciente título: “Un 9 de ley”, “Especialista en penales”, “La hora juez” y “Jurisdicción área chica”.