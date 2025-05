Cuánto cuesta el buzo “Rock ‘n’ Roll is not dead” que usó Riquelme y fue tendencia en redes durante el partido de Boca

Boca perdió 1 a 0 de local frente a Independiente por el Torneo Apertura 2025 y terminó su participación. Las cámaras de televisión, en varias ocasiones, enfocaron a Juan Román Riquelme, uno de los principales apuntados por el presente del primer equipo y se lo vio con un buzo que las redes sociales se encargaron de hacerlo tendencia.

El abrigo se llama Aime Mo Rock’n’Roll, es de la marca Zadig & Voltaire y tiene un escrito en la parte frontal que dice: “Rock ‘n’ Roll is not dead“, que sería: ”El Rock ‘n’ Roll no murió“, en español.

Cuánto sale el buzo que lució Riquelme en la derrota de Boca frente a Independiente

En redes sociales, los usuarios de X, antes Twitter, se encargaron de compartir imágenes hablando sobre el mandamás del Xeneize y en la página oficial de la marca se puede encontrar a un valor de $280.000

El buzo que utilizó Riquelme

El gesto de Riquelme que indignó a los hinchas de Boca

En los últimos segundos, cuando Boca buscaba el empate con más desesperación que eficacia, Rey se quedó con la pelota y la transmisión oficial mostró al presidente en su palco tomando mate.

Los comentarios y los memes no tardaron en llegar. En el palco de abajo a Riquelme, la llamada Comisión del Fútbol observaba con desolación a la cancha.

Entre las duras críticas al presidente del club, en X se leyó: “Naturalizamos echar a un DT en medio del campeonato y dejar al interino “a ver qué pasa”. No hay proyecto, no hay rumbo, no hay respuestas”; “Riquelme se estaba quedando afuera y se puso a tomar mate”; y “El Boca más cobarde de la historia. El Boca que siempre te deja a gamba. El Boca que armó Riquelme”.

Qué se le viene a Boca ahora

Eliminado de todas las competencias en el semestre, el Club de La Ribera deberá esperar la programación del partido de Copa Argentina ante Atlético Tucumán y si no es en este semestre, lo próximo será el Mundial de Clubes, donde debuta con Benfica. Además, todavía se mantiene la incógnita por quien ocupara el puesto de entrenador para la cita.