Cuándo y contra quién debuta River en el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino

Luego de una pretemporada con varios amistosos, River y sus refuerzos están preparados para arrancar el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.
Cuándo juega River la primera fecha del Torneo Apertura 2026
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo hará su debut oficial en el 2026 cuando reciba a Barracas Central el próximo sábado 24 de enero a las 17:00 hs. Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña son las nuevas caras del equipo.
Horarios y días confirmados para la primera fecha del Torneo Apertura 2026
Así se jugará la primera jornada del fútbol argentino en su retorno.
- Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
20.00 Unión – Platense (Zona A)
20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
- Viernes 23 de enero
17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)
- Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B)
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
- Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B
Así quedaron las zonas de la Liga Profesional 2026: Apertura y Clausura
Zona A
- Boca
- Independiente
- San Lorenzo
- Deportivo Riestra
- Talleres de Córdoba
- Instituto
- Platense
- Vélez
- Estudiantes de La Plata
- Gimnasia de Mendoza
- Lanús
- Newell’s
- Defensa y Justicia
- Central Córdoba
- Unión
Zona B:
- River
- Racing
- Huracán
- Barracas Central
- Belgrano de Córdoba
- Estudiantes de Río Cuarto
- Argentinos Juniors
- Tigre
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Independiente de Rivadavia
- Banfield
- Rosario Central
- Aldosivi
- Atlético Tucumán
- Sarmiento
El dato del Torneo Apertura que indignó a los hinchas del fútbol argentino
Se confirmó el calendario de las 12 primeras fechas del campeonato y hubo datos que no pasaron desapercibidos. La gran cantidad de partidos entre semana y en horarios laborales, provocó el enojo de los fanáticos, que, se verán perjudicados ante esta situación.
Según remarcó Radio Mitre, 106 de los 180 encuentros previstos hasta la fecha 12 se disputarán entre semana.