Cuándo y contra quién debuta River en el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino

Luego de una pretemporada con varios amistosos, River y sus refuerzos están preparados para arrancar el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Cuándo juega River la primera fecha del Torneo Apertura 2026

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo hará su debut oficial en el 2026 cuando reciba a Barracas Central el próximo sábado 24 de enero a las 17:00 hs. Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña son las nuevas caras del equipo.

Horarios y días confirmados para la primera fecha del Torneo Apertura 2026

Así se jugará la primera jornada del fútbol argentino en su retorno.

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B

Así quedaron las zonas de la Liga Profesional 2026: Apertura y Clausura

Zona A

Boca

Independiente

San Lorenzo

Deportivo Riestra

Talleres de Córdoba

Instituto

Platense

Vélez

Estudiantes de La Plata

Gimnasia de Mendoza

Lanús

Newell’s

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Unión

Zona B:

River

Racing

Huracán

Barracas Central

Belgrano de Córdoba

Estudiantes de Río Cuarto

Argentinos Juniors

Tigre

Gimnasia y Esgrima La Plata

Independiente de Rivadavia

Banfield

Rosario Central

Aldosivi

Atlético Tucumán

Sarmiento

El dato del Torneo Apertura que indignó a los hinchas del fútbol argentino

Se confirmó el calendario de las 12 primeras fechas del campeonato y hubo datos que no pasaron desapercibidos. La gran cantidad de partidos entre semana y en horarios laborales, provocó el enojo de los fanáticos, que, se verán perjudicados ante esta situación.

Según remarcó Radio Mitre, 106 de los 180 encuentros previstos hasta la fecha 12 se disputarán entre semana.