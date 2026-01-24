Cuándo son los clásicos del fútbol argentino en el Torneo Apertura 2026

Deportes / Fútbol argentino

Arrancó el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino y rápidamente muchos hinchas se empiezan a preguntar cuándo serán los enfrentamientos entre clásicos rivales. Esos partidos, que más allá de la situación de cada institución, son más importantes que los demás y significan una gran alegría para los ganadores.

  • Huracán y San Lorenzo el domingo 8 de febrero a las 19.15, por la fecha 4.
  • Gimnasia y Estudiantes de La Plata el domingo 15 de febrero a las 17.00, en la fecha 5.
  • Newell’s y Rosario Central el domingo 1 de marzo a las 17.00, por la fecha 8.
  • Belgrano y Talleres el domingo 15 de marzo a las 17.30, por la fecha 11.
  • Argentinos Juniors y Platense el domingo 22 de marzo a las 22.15, en la fecha 12.
  • Independiente y Racing el fin de semana del 5 de abril, por la fecha 13.
  • Lanús y Banfield el fin de semana del 12 de abril, en la fecha 14
  • Boca y River el fin de semana del 19/04 en la fecha 15.
  • Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza el fin de semana del 26 de abril, por la fecha 16.
Boca vs River Foto: FOTOBAIRES Fecha 15 Torneo Clausura Liga Profesional.
Así quedaron las zonas de la Liga Profesional 2026: Apertura y Clausura

Zona A

  • Boca
  • Independiente
  • San Lorenzo
  • Deportivo Riestra
  • Talleres de Córdoba
  • Instituto
  • Platense
  • Vélez
  • Estudiantes de La Plata
  • Gimnasia de Mendoza
  • Lanús
  • Newell’s
  • Defensa y Justicia
  • Central Córdoba
  • Unión

Zona B:

  • River
  • Racing
  • Huracán
  • Barracas Central
  • Belgrano de Córdoba
  • Estudiantes de Río Cuarto
  • Argentinos Juniors
  • Tigre
  • Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Independiente de Rivadavia
  • Banfield
  • Rosario Central
  • Aldosivi
  • Atlético Tucumán
  • Sarmiento

El dato del Torneo Apertura que indignó a los hinchas del fútbol argentino

Se confirmó el calendario de las 12 primeras fechas del campeonato y hubo datos que no pasaron desapercibidos. La gran cantidad de partidos entre semana y en horarios laborales provocó el enojo de los fanáticos, que se verán perjudicados ante esta situación.

106 de los 180 encuentros previstos hasta la fecha 12 se disputarán entre semana

En el Cilindro, se miden Racing e Independiente en el clásico de Avellaneda por el Torneo Clausura. (Fotobaires)
En el Cilindro, se miden Racing e Independiente en el clásico de Avellaneda por el Torneo Clausura. (Fotobaires)

