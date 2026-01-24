Arrancó el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino y rápidamente muchos hinchas se empiezan a preguntar cuándo serán los enfrentamientos entre clásicos rivales. Esos partidos, que más allá de la situación de cada institución, son más importantes que los demás y significan una gran alegría para los ganadores.

Cuándo son los clásicos del fútbol argentino en el Torneo Apertura 2026

Huracán y San Lorenzo el domingo 8 de febrero a las 19.15, por la fecha 4.

Gimnasia y Estudiantes de La Plata el domingo 15 de febrero a las 17.00, en la fecha 5.

Newell’s y Rosario Central el domingo 1 de marzo a las 17.00, por la fecha 8.

Belgrano y Talleres el domingo 15 de marzo a las 17.30, por la fecha 11.

Argentinos Juniors y Platense el domingo 22 de marzo a las 22.15, en la fecha 12.

Independiente y Racing el fin de semana del 5 de abril, por la fecha 13.

Lanús y Banfield el fin de semana del 12 de abril, en la fecha 14

Boca y River el fin de semana del 19/04 en la fecha 15 .

Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza el fin de semana del 26 de abril, por la fecha 16.

Así quedaron las zonas de la Liga Profesional 2026: Apertura y Clausura

Zona A

Boca

Independiente

San Lorenzo

Deportivo Riestra

Talleres de Córdoba

Instituto

Platense

Vélez

Estudiantes de La Plata

Gimnasia de Mendoza

Lanús

Newell’s

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Unión

Zona B:

River

Racing

Huracán

Barracas Central

Belgrano de Córdoba

Estudiantes de Río Cuarto

Argentinos Juniors

Tigre

Gimnasia y Esgrima La Plata

Independiente de Rivadavia

Banfield

Rosario Central

Aldosivi

Atlético Tucumán

Sarmiento

El dato del Torneo Apertura que indignó a los hinchas del fútbol argentino

Se confirmó el calendario de las 12 primeras fechas del campeonato y hubo datos que no pasaron desapercibidos. La gran cantidad de partidos entre semana y en horarios laborales provocó el enojo de los fanáticos, que se verán perjudicados ante esta situación.

106 de los 180 encuentros previstos hasta la fecha 12 se disputarán entre semana