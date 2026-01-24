Arrancó el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino y rápidamente muchos hinchas se empiezan a preguntar cuándo serán los enfrentamientos entre clásicos rivales. Esos partidos, que más allá de la situación de cada institución, son más importantes que los demás y significan una gran alegría para los ganadores.
Cuándo son los clásicos del fútbol argentino en el Torneo Apertura 2026
- Huracán y San Lorenzo el domingo 8 de febrero a las 19.15, por la fecha 4.
- Gimnasia y Estudiantes de La Plata el domingo 15 de febrero a las 17.00, en la fecha 5.
- Newell’s y Rosario Central el domingo 1 de marzo a las 17.00, por la fecha 8.
- Belgrano y Talleres el domingo 15 de marzo a las 17.30, por la fecha 11.
- Argentinos Juniors y Platense el domingo 22 de marzo a las 22.15, en la fecha 12.
- Independiente y Racing el fin de semana del 5 de abril, por la fecha 13.
- Lanús y Banfield el fin de semana del 12 de abril, en la fecha 14
- Boca y River el fin de semana del 19/04 en la fecha 15.
- Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza el fin de semana del 26 de abril, por la fecha 16.
Así quedaron las zonas de la Liga Profesional 2026: Apertura y Clausura
Zona A
- Boca
- Independiente
- San Lorenzo
- Deportivo Riestra
- Talleres de Córdoba
- Instituto
- Platense
- Vélez
- Estudiantes de La Plata
- Gimnasia de Mendoza
- Lanús
- Newell’s
- Defensa y Justicia
- Central Córdoba
- Unión
Zona B:
- River
- Racing
- Huracán
- Barracas Central
- Belgrano de Córdoba
- Estudiantes de Río Cuarto
- Argentinos Juniors
- Tigre
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Independiente de Rivadavia
- Banfield
- Rosario Central
- Aldosivi
- Atlético Tucumán
- Sarmiento
El dato del Torneo Apertura que indignó a los hinchas del fútbol argentino
Se confirmó el calendario de las 12 primeras fechas del campeonato y hubo datos que no pasaron desapercibidos. La gran cantidad de partidos entre semana y en horarios laborales provocó el enojo de los fanáticos, que se verán perjudicados ante esta situación.
106 de los 180 encuentros previstos hasta la fecha 12 se disputarán entre semana