Cuándo se va a saber si San Lorenzo quiebra: ¿es cierto que tiene 5 días para pagar?

En el día de ayer trascendió que la Sala C de la Cámara Comercial revocó la sentencia que rechazaba la solicitud del Ais Investment Fund, por lo que el club de Boedo está obligado a pagar. Esto significa un revés muy grande para el club, que profundiza la crisis institucional que atraviesa. Pero, ¿es verdad que San Lorenzo tiene 5 días para pagar?

Cuánto tiempo tiene San Lorenzo para pagar

Ayer en redes sociales rápidamente se difundió que el club de Boedo supuestamente tiene 5 días hábiles para pagar los 7 millones de dólares que adeuda, pero en el fallo, en ningún momento habla de plazos y todavía no hay una decisión sobre una fecha límite, según TyC Sports.

Esto es una buena entre tantas malas para San Lorenzo, que seguirá en búsqueda de negociar con el fondo suizo y acordar un plan de pagos para honrar la deuda. Por lo tanto, el proceso puede ser largo.

Una pancarta con la imagen del fallecido papa Francisco es desplegada en el estadio de San Lorenzo durante el partido de la liga argentina contra Rosario Central, el sábado 26 de abril de 2025, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello)

De dónde viene la deuda que tiene San Lorenzo

La condena fue confirmada el año pasado y obligaba al club a pagar 3.938.419,31 dólares, más intereses capitalizables al AIS Group, deuda producto del “supuesto préstamo y la supuesta cesión de derechos de la transferencia de Adolfo Gaich al CSKA Moscú, en julio de 2020”.

El propio club dio a conocer la resolución en su momento, sabiendo el pedido de quiebra que podía llegar en agosto: "El Juzgado Comercial Nº 20 Sec 40 ha dictado sentencia condenando al club a abonar al fondo de inversión suizo AIS Group la suma de 3.938.419,31 dólares, más intereses capitalizables. Esa resolución se encuentra ahora en trámite de apelación“.

Adolfo Gaich en San Lorenzo.

“Es una situación difícil, un monto muy grande, alrededor de los siete millones de dólares tras haber empezado con casi el 50% de ese monto. Hay que intentar hacer lo que se pueda para evitarlo. Las negociaciones que no se cumplen, las multas y las moras.. Son temas a conversar para llegar a buen puerto”, explicó el presidente en ejercicio, Julio Lopardo, en diálogo con TyC Sports.